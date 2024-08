CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terzultima giornata di atletica leggera nel programma olimpico di Parigi 2024.

Una giornata che vedrà l’Italia impegnata su tanti fronti e avere grandi ambizioni. La gara centrale e apice di tutta la giornata sarà la staffetta 4×100: gli azzurri sono campioni olimpici e dovranno cercare di difendere il titolo conquistato a Tokyo, quando il quartetto corse 37″50. Quartetto che è anche vice-campione del mondo in carica con 37″62. Ieri Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno corso 38″07 e sono passati con un brivido, giungendo in quinta posizione in batteria e non sembrando precisissimi nei cambi. Tutti dettagli da mettere a posto per conquistare una medaglia.

In serata ci saranno altre due finali: quella del salto triplo, con il cubano naturalizzato italiano Andy Diaz che si è qualificato a fatica per l’ultimo atto per una condizione tutt’altro che eccezionale per un infortunio all’adduttore sulla strada di queste Olimpiadi. Non sarà quindi semplice provare a salire sul podio. Ci sarà poi Nadia Battocletti nei 10000 dopo l’eccezionale gara fatta nei 5000 che per qualche ora le ha portato in dote una medaglia di bronzo. La trentina può ripetersi su alti standard anche in questa prova del mezzofondo.

Si parte in mattinata alle 10.05, dalle 19.30 la sessione serale.