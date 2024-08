LIVE Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Zurloni a caccia delle semifinali nello speed, c’è Moroni nel boulder&lead

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terzultima giornata di arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Entra nel vivo uno dei più recenti sport olimpici, con le gare per le medaglie nello speed maschile e le semifinali del boulder&lead femminile.

Non mancheranno le emozioni azzurre, con Camilla Moroni che dopo aver trovato 64.00 punti nel boulder dovrà difendersi nel lead per cercare di agguantare una non semplice finale. L’azzurra, ottava dopo la prima parte di gara, deve guardarsi le spalle dalla cinese Luo Zhilu, che la segue a solo 4 decimi di distanza. Entreranno in finale le prime 8, con il distacco che si amplia ad oltre 4 punti rispetto alla decimo posizione della britannica Erin McNeice.

Al termine della prova femminile si procederà con il main event della giornata, ovvero le fasi finali dello speed maschile. Qui si respira aria di medaglia dato che si ripartirà dai quarti di finale. Matteo Zurloni sfiderà il cinese Wu Peng per continuare a sognare. Gli altri quarti di finale vedranno gli incroci Watson (USA)- David (NZL), Leonardo (INA)-Mawem (FRA) e Maimuratov (KAZ)-Ali Pour (IRI).

La terzultima giornata di arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!