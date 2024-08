LIVE Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: oro Regno Unito nel boulder e lead con Toby Roberts

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.28 A 19 anni dunque Toby Roberts è il nuovo campione olimpico del boulder e lead. Bronzo Austria con Jakob Schubert. Poi Duffy, McArthur, Ondra, Gines Lopez, Jenft.

13.26 ORO REGNO UNITO! Si ferma a 76.1 il giapponese che è dunque argento a 145.4.

13.23 E’ il momento del giapponese Anraku, serve un 86 al nipponico per l’oro.

13.20 92.1 per Roberts, sarà almeno argento per il britannico, medaglia sicura anche per Schubert (Austria).

13.15 Ora le ultime due scalate maschili dell’Olimpiade, prima Toby Roberts (Regno Unito) poi Sorato Anraku (Giappone).

13.12 Super scalata anche per Ondra, anch’esso penalizzato dal boulder, 96 per il ceco che è quarto.

13.10 Ora l’ultima prova di Adam Ondra (Repubblica Ceca).

13.07 Arriva un roboante 92.1 per lo spagnolo Alberto Gines Lopez, che è quarto per via del 24.1 raccolto nel boulder.

13.01 Mancano Gines Lopez (Spagna), Ondra (Repubblica Ceca), Roberts (Regno Unito) e Anraku (Giappone).

12.58 SCHUBERT! E’ una super prova quella dell’austriaco, la migliore fino a qui, arriva un 96 per il classe 1990 che va in testa a 139.6 e con molte probabilità andrà a medaglia.

12.55 In corso il lead dell’austriaco Jakob Schubert.

12.52 54.00 per Jenft che chiude a 78.4, un punteggio lontano dalla lotta per le medaglie.

12.49 E’ il momento del francese Paul Jenft.

12.46 68.1 per Duffy che chiude a 136.4 davanti a McArthur, lo statunitense ipoteca la medaglia.

12.41 Chiude con 125.9 punti totali la propria finale Hamish McArthur, ora lo statunitense Colin Duffy.

12.40 Ottima prova sino a qui del britannico McArthur che è già a 72.

12.35 Si comincia con il lead.

12.30 Tra cinque minuti si parte, inizierà il britannico Amish McArthur, poi Colin Duffy (Usa), Paul Jenft (Francia), Jakob Schubert (Austria), Alberto Gines Lopez (Spagna), Adam Ondra (Repubblica Ceca), Toby Roberts (Regno Unito) e infine Sorato Anraku (Giappone), attuale leader della classifica.

12.23 Ci sarà una sola scalata di sei minuti a disposizione degli atleti che dovranno cercare di raggiungere il miglior punteggio possibile per migliorare la propria classifica, la vetta ne vale 100.

12.18 Questa la situazione dopo il boulder, il lead scatterà dalle 12.35 e assegnerà le medaglie della combinata:

1 1 ANRAKU Sorato JPN 25.0 24.6 9.9 9.8 69.3

2 6 DUFFY Colin USA 24.4 9.6 9.8 24.5 68.3

3 2 ROBERTS Toby GBR 24.4 9.0 24.8 4.9 63.1

4 18 McARTHUR Hamish GBR 24.8 9.8 9.9 9.4 53.9

5 3 SCHUBERT Jakob AUT 24.7 9.3 0.0 9.6 43.6

6 12 JENFT Paul FRA 4.9 9.7 0.0 9.8 24.4

7 8 ONDRA Adam CZE 9.5 9.8 0.0 4.8 24.1

7 13 GINES LOPEZ Alberto ESP 0.0 4.7 9.8 9.6 24.1

12.12 Ben ritrovati con la diretta live testuale della finale del boulder and lead maschile.

11.52 Appuntamento dunque alle 12.35 per il lead che assegnerà le medaglie.

11.51 9.8 per Anraku che è primo dunque dopo il boulder a 69.3.

11.48 4.9 per il britannico che chiude a 63.1 ed è terzo ora Sorato Anraku (Giappone) chiuderà il boulder.

11.44 Parte Toby Roberts che con una buona prova potrebbe portarsi nelle prime due posizioni.

11.40 Chiude a 24.1 lo spagnolo Gines Lopez che è ottavo, mancano le ultime prove di Roberts (Regno Unito) e Anraku (Giappone) per chiudere il boulder.

11.35 9.8 all’ultima prova per il francese Jenft che chiude a 24.4 ed è sesto.

11.30 24.8 alla terza prova per Roberts (Regno Unito) che sale a 58.2 al secondo posto.

11.27 Chiude con un 24.5 Duffy che permette allo statunitense di portarsi in prima piazza provvisoria in attesa delle ultime due prove del giappponese Anraku.

11.24 Anche Colin Duffy (Usa) sta chiudendo la sua ultima prova.

11.21 9.4 alla quarta e ultima prova per McArthur che chiude il boulder a 53.9.

11.18 24.26 per Sorato Anraku che balza in testa dopo due prove a 49.6.

11.15 9 alla seconda prova per il britannico Toby Roberts che sale a 33.4.

11.11 E’ il momento della seconda prova di Roberts (Regno Unito) e Anraku (Giappone).

11.08 Duffy (Usa) trova un 9.8 alla terza prova ed è secondo a 43.8.

11.05 9.9 alla terza prova per Amish McArthur che è ora a 44.5.

11.02 9.3 alla seconda prova per Schubert che sale a 34 e raggiunge Duffy al secondo posto provvisorio.

10.59 24.4 per il britannico Roberts. 9.7 alla seconda prova per il francese Jenft che sale a 14.6.

10.56 Il giapponese Anraku è il migliore nella prima prova del boulder, 25 per il nipponico.

10.53 9.5 per Adam Ondra (Repubblica Ceca) alla prima prova.

10.50 9.6 al secondo boulder per Duffy (Usa) che sale a 34.0.

10.45 Non riesce a trovare un punteggio l’iberico, 9.8 invece per McArthur (Regno Unito) che sale a 34.6.

10.42 24.7 per Schubert, ora lo spagnolo Alberto Gines Lopez.

10.39 4.9 per Paul, è il momento di Jakob Schubert (Austria).

10.33 24.4 per Duffy, ora Paul Jenft (Francia).

10.31 Ora lo statunitense Colin Duffy.

10.28 24.8 per il britannico McArthur al primo dei quarto boulder in programma.

10.23 Qualche minuto di ritardo per l’inizio del programma.

10.17 Parte il britannico Hamish McArthur.

10.15 Inizia la prova di boulder.

10.05 Dieci minuti al via della prova di boulder.

10.00 Penultima giornata di arrampicata in Francia dove non ci saranno purtroppo atleti azzurri in gara. Nella combinata maschile saranno infatti McArthur e Roberts (Regno Unito), Duffy (Usa), Jenft (Francia), Schubert (Austria), Gines Lopez (Spagna), Ondra (Cechia), Anraku (Giappone) a giocarsi i primi tre gradini del podio negli ultimi due atti della specialità.

09.50 Si assegnano le medaglie del boulder e lead maschile a “Le Bourget Climbing Venue”.

09.45 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024.

