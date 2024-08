LIVE Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: inizia il lead per le medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12,43 76.1 per la coreana Seo che chiude a 105.0, ora la britannica Erin McNeice.

12.35 Si parte, questo l’ordine delle atlete, rispettivamente dall’ultima alla prima dopo il boulder: Seo (Corea del Sud), Mori (Giappone), Pilz (Austria), McNeice (Regno Unito), Bertone (Francia), Mackenzie (Australia), Raboutou (Usa), Garnbret (Slovenia).

12.30 Bentornati per il lead che decreterà l’ultimo podio dell’arrampicata alle Olimpiadi.

11.48 Appuntamento dunque alle 12.35 per il lead, dove si assegneranno le ultime medaglie dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024.

11.47 Sarà dunque presumibilmente sfida Slovenia-Usa per l’oro mentre per il bronzo ci sono almeno altre quattro atlete.

11.44 Questa la classifica dopo il boulder:

Garnbret (Slovenia) 84.4

2. Raboutou (Usa) 84

3. Mackenzie (Australia) 59.7

4. Bertone (Francia) 59.5

5. McNeice (Regno Unito ) 59.5

6. Pilz (Austria) 59.3

7. Mori (Giappone) 39

8. Seo (Corea del Sud) 28.9

11.41 9.6 per Garnbret che chiude il boulder davanti a tutte con 84.4.

11.38 4.8 per l’austriaca Pilz che chiude a 59.3 ed è sesta, ora l’ultima prova di Janja Garnbret che chiuderà il boulder.

11.35 9.6 per Raboutou (Usa) che chiude a 84 ed è prima in attesa della slovena Garnbret, ora Pilz (Austria).

11.32 In corso l’ultima prova della statunitense Brooke Raboutou.

11.29 4.5 all’ultima prova per Ai Mori (Giappone) che chiude il boulder a 39.0 ed è settima.

11.26 9.6 per la francese Oriane Bertone che chiude a 59.5 ed è quarta provvisoria.

11.24 E’ perfetta Janja Garnbret, 25 per la slovena che va in testa a 74.8.

11.22 Ora la terza prova della slovena Garnbret e l’ultima della francese Bertone, mancheranno poi le ultime prove della stessa Garnbret, Raboutou (Usa), Pilz (Austria) e Mori (Giappone) per chiudere il boulder.

11.19 5 alla terza scalata per l’austriaca Pilz (ora a 54.5), stesso punteggio per Mackenzie (Australia) che chiude il boulder a 59.7.

11.16 Terza scalata perfetta per la statunitense Raboutou che trova un 24.9 e balza al comando a 74.4, 9.6 per McNeice che chiude a 59.5.

11.14 In corso l’ultima prova di Erin McNeice (Regno Unito) e la terza di Brooke Raboutou (Usa).

11.11 Prova a rialzarsi la giapponese Mori che trova un 24.8 alla terza prova ed è a 34.5 prima dell’ultima, 9.8 per la coreana Seo che chiude ottava dopo il boulder a 28.9.

11.08 0 per la francese Bertone alla terza prova, 24.8 per Raboutou (Usa) e Garnbret (Slovenia) alla seconda.

11.06 24.6 per l’austriaca Pilz che sale a 49.5 dopo la seconda prova.

11.03 4.9 per Mackenzie (Australia), si stanno abbassando i punteggi nella terza prova. 54.7 per l’oceanica (che di nome fa proprio Oceania) che è davanti a tutte in questo momento.

11.00 0 alla terza prova per la britannica McNeice dopo due prime scalate praticamente perfette.

10.58 4.8 alla terza prova per Seo (Corea del Sud), 9.7 alla seconda per Mori (Giappone), le due asiatiche sono di fatto già tagliate fuori per le medaglie.

10.55 Prove perfette anche per Garnbret e Pilz al primo boulder, 25 per la slovena, 24.9 per l’austriaca.

10.52 24.9 alla seconda prova per Bertone che va davanti, è stato un boulder iper competitivo fino a questo punto.

10.49 24.8 per l’australiana Mackenzie che sale a 49.8 ed è seconda.

10.46 25 alla seconda prova per Erin McNeice che sale a 49.9 ed è prima.

10.43 Apre addirittura con uno 0 Mori che potrebbe aver già così compromesso le sue ambizioni di podio.

10.40 25 anche per la francese Bertone, punteggi alti in questo avvio, tocca alla giapponese Ai Mori, favorita per l’oro.

10.35 Ottimo 24.9 per McNeice, 25 per l’australiana Mackenzie che va in testa, ora la francese Bertone.

10.30 9.5 per la coreana Seo nella prima delle quattro prove di boulder in programma, ora McNeice (regno Unito).

10.25 Qualche minuto di ritardo per l’inizio del programma.

10.15 Inizia il boulder con la coreana Seo.

10.05 Si parte tra 10 minuti al sito d’arrampicata di Bourget.

09.55 Si partirà alle ore 10.15 con le quattro prove di boulder che getteranno poi le basi per il lead delle 12.35 al termine del quale sarà definita la graduatoria finale della specialità. A partire con i favori del pronostico sarà indubbiamente la slovena Janja Garnbret, per le medaglie potrebbe invece essere lotta serrata con la giapponese Ai Mori e l’austriaca Jessica Pilz in pole, ma occhio anche alle due statunitensi Brooke Raboutou e Natalia Grossman.

09.50 Si assegnano le ultime medaglie dell’arrampicata sportiva in Francia con il boulder e lead femminile dove non saranno presenti atlete azzurre al via. Saranno otto le scalatrici a sfidarsi per il podio della combinata, nello specifico: Seo (Corea del Sud), McNeice (Regno Unito), Mackenzie (Australia), Bertone (Francia), Mori (Giappone), Raboutou (Usa), Pilz (Austria) e Garnbret (Slovenia).

09.45 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della finale di boulder e lead femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della finale di boulder e lead femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. In palio le ultime medaglie dell’arrampicata sportiva al sito d’arrampicata di Bourget.

Si assegnano le ultime medaglie dell’arrampicata sportiva in Francia con il boulder e lead femminile dove non saranno presenti atlete azzurre al via. Saranno otto le scalatrici a sfidarsi per il podio della combinata, nello specifico: Seo (Corea del Sud), McNeice (Regno Unito), Mackenzie (Australia), Bertone (Francia), Mori (Giappone), Raboutou (Usa), Pilz (Austria) e Garnbret (Slovenia).

Si partirà alle ore 10.15 con le quattro prove di boulder che getteranno poi le basi per il lead delle 12.35 al termine del quale sarà definita la graduatoria finale della specialità. A partire con i favori del pronostico sarà indubbiamente la slovena Janja Garnbret, per le medaglie potrebbe invece essere lotta serrata con la giapponese Ai Mori e l’austriaca Jessica Pilz in pole, ma occhio anche alle due statunitensi Brooke Raboutou e Natalia Grossman.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Va in scena il boulder e lead femminile al sito d’arrampicata di Bourget dove si assegneranno le ultime medaglie. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 10.15.