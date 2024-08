LIVE America’s Cup 2024, Preliminari in DIRETTA: Luna Rossa affronta Alinghi, poi la finale con New Zealand

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate preliminari all’America’s Cup 2024. A Barcellona spazio agli ultimi match race del girone unico ed alla finale che coinvolgerà le prime due imbarcazioni del round robin. Luna Rossa attende gli svizzeri di Alinghi già certa di partecipare all’ultimo atto di queste regate di “allenamento”.

Al termine dei tre match race del round robin in programma infatti l’imbarcazione italiana sfiderà i detentori del titolo di Team New Zeland, regata che nel raggruppamento iniziale è durata meno di un minuto a causa dei problemi elettronici di Luna Rossa. Ci sarà dunque l’attesissimo testa a testa tra azzurri e kiwi, con questi ultimi autori di un percorso netto nei match race iniziali.

Contro Alinghi probabilmente ci sarà spazio per coloro che fino a questo momento non sono saliti sull’imbarcazione italiana, come ad esempio il timoniere Ruggero Tita. Titolari che torneranno sicuramente in barca per la finalissima, con il mago delle partente James Spithill supportato dal saggio Sergio Bruni. Fondamentale come sempre l’apporto dei cyclor, che sicuramente si divideranno i compiti nelle due regate in programma.

L’ultima giornata di regate preliminari all’America’s Cup 2024 di Barcellona inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza Luna Rossa!