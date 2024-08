‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa favorita per la Louis Vuitton Cup. Delusione per Alinghi”

LUNA ROSSA ANCORA SCONFITTA CONTRO NEW ZEALAND

Ogni regata contro i neozelandesi è un passo avanti. Luna Rossa è stata al comando per metà regata. Conteranno le regate di ottobre contro di loro, non queste. Anche oggi abbiamo avuto la sensazione che Luna Rossa è la sfidante più forte che c’è.

Gli americani hanno perso malamente contro gli inglesi che non sono sembrati dei fulmini nelle prove preliminari. La prima giornata del round robin ci ha detto che Luna Rossa è forte e se la gioca con i neozelandesi. È vero che i Defender hanno il vantaggio di osservare le sfidanti, ma vale anche il contrario…

Oggi sono partiti davanti, sono stati davanti per metà regata, poi hanno fatto una mossa superficiale, un calcolo sbagliato che ci può stare, non è neanche corretto parlare di errore. Il vento bisogna capirlo e sentirlo, le condizioni erano difficilissime. Ma tutto ciò serve per prendere le misure di questi avversari. Tutto quello che stiamo vedendo ci fa ben sperare.

ATTENZIONE A DARE TROPPO PESO AI DISTACCHI

Non contano niente i dati, non vanno guardati i distacchi. La barca di Luna Rossa è forte, anche l’equipaggio. Sarà importante lo sviluppo. Le condizioni di vento erano ballerine, basta una distrazione. Luna Rossa ha sbagliato nella virata precedente, non in quella dove ha subito il sorpasso. Ci vuole anche un po’ di fortuna se il vento cambia di 3 gradi. Io credo che la giornata di oggi ha fatto capire che Luna Rossa è la barca da battere per la Louis Vuitton Cup.

CHE BATOSTA PER ALINGHI

La prima regata tra Alinghi ed i francesi è stata una sorta di spareggio. Gli svizzeri, con tutti i soldi che hanno, sono stati sconfitti. Oggi sono ultimi in classifica dopo aver vinto la Coppa America nel 2003. È vero che all’epoca c’erano i neozelandesi, ma Bertarelli non viene certo solo per partecipare. Sono la delusione di giornata insieme agli americani.

SCONFITTA INATTESA PER PATRIOT

Il fatto che hanno recuperato 700 metri a Britannia dimostra che hanno una barca veloce, ma non è aritmetica, non è un recupero che ha un valore assoluto. La barca non si sollevava dall’acqua con poco vento, questo è un dato su cui riflettere.

LUNA ROSSA IN SURPLACE CONTRO ORIENT EXPRESS

La prima giornata per Luna Rossa è stata positiva. Con Orient Express è stata la regata che doveva essere, sarei rimasto stupito se i francesi fossero stati più vicini. Non si poteva correre il rischio di perdere contro di loro.

LA RESA DI LUNA ROSSA CON VENTO DEBOLE

A me sembra che Luna Rossa con poco vento ha sempre dimostrato delle ottime velocità. Le condizioni saranno queste a Barcellona, massimo 12 nodi. Oggi Luna Rossa ha usato le vele grigie. Secondo me è stata una scelta giusta, la barca ha mostrato una ottima velocità. In queste regate vince chi sbaglia meno. E Luna Rossa qualche piccolo errore lo ha fatto contro i neozelandesi. La partenza però l’aveva vinta Luna Rossa.

DOMANI LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC È GIÀ FONDAMENTALE

Sicuramente gli americani avranno voglia di dimostrare le loro qualità rispetto a quello che hanno fatto vedere oggi. Non vanno presi sottogamba, io però vedo Luna Rossa favorita per vincere la Louis Vuitton Cup.