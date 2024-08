La batteria di Chituru Ali alle Olimpiadi: avversari, corsia, orario 100 metri

Chituru Ali ha conosciuto la composizione della sua batteria dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista comasco è arrivato a sapere quali avversari troverà sulla pista dello Stade de France, la corsia in cui correrà e l’orario esatto di gara. L’azzurro farà il proprio debutto ai Giochi alle ore 12.04, quando andrà in scena la seconda batteria: correrà nella scomoda corsia 1, forte del personale di 9.96 siglato a Turku un mese e mezzo fa.

Chituru Ali andrà a caccia della qualificazione alle semifinali, riservata ai primi tre classificati delle otto batterie e ai tre migliori tempi di ripescaggio. Il miglior avversario è il sudafricano Benjamin Richardson, 9.86 di stagionale schierato in corsia 6 (il suo tempo è stato siglato in altura, poi non si è confermato).

Sarà un turno decisamente tosto, dove spicca il keniano Ferdinand Omanyala, autore di un roboante 9.79 in stagione (corsia 2, dunque alla destra dell’italiano). Sotto i dieci secondi ha corso anche il colombiano Jhonny Renteria Jimenez (9.97, corsia 5). Più indietro il trinidegno Devin Augustine (10.05, corsia 6) e il tedesco Joshua Hartmann (10.06, corsia 7), mentre completano il quadro il panamense Arturo Deliser, l’australiano Joshua Azzopardi, il malese Muhd Fahmi e il brasiliano Erik Cardoso.

A CHE ORA CHITURU ALI IN BATTERIA ALLE OLIMPIADI

Sabato 3 agosto, ore 12.04.

IN CHE BATTERIA E IN CHE CORSIA CHITURU ALI ALLE OLIMPIADI

Seconda batteria, corsia 1.

AVVERSARI CHITURU ALI IN BATTERIA

1. Chituru Ali (Italia, 9.96 di personale, 9.96 di stagionale)

2. Ferdinand Omanyala (Kenya, 9.77, 9.79)

3. Arturo Harmodio Deliser Espinosa (Panama, 10.14, 10.18)

4. Joshua Azzopardi (Australia, 10.14, 10.14)

5. Jhonny Renteria Jimenez (Colombia, 9.97, 9.97)

6. Devin Augustine (Trinidad & Tobago, 10.05, 10.05)

7. Joshua Hartmann (Germania, 10.06, 10.06)

8. Muhd Azeem Fahmi (Malesia, 10.09, 10.36)

9. Erik Cardoso (Brasile, 9.97, 10.18)