Julio Velasco soddisfatto dopo l’Olanda: “Buona prova di squadra, ho tenuto a riposo Egonu perché non era al meglio”

Julio Velasco è soddisfatto dopo la buonissima prestazione delle sue ragazze. L’Italia ha battuto 3-0 l’Olanda (29-27 25-18 25-19) nella seconda partita del girone delle Olimpiadi 2024 di volley femminile. Le azzurre hanno sfoderato un livello di pallavolo molto alto, facendo un netto passo avanti rispetto all’esordio. Missione passaggio ai quarti di finale completata, con il primo posto del girone che invece sarà deciso dalla super sfida contro la Turchia.

Straordinaria la prestazione di Ekaterina Antropova, lanciata in campo titolare dal CT, ricompensato con 33 punti. L’opposta classe 2003, dopo un inizio di primo set non perfetto, si è letteralmente scatenata. Velasco ha ricevuto buone indicazioni dalla fase break, con un muro che ha toccato parecchi palloni e una difesa sempre solida e attenta. Ha risposto alla grande Sylla, con il Guru della pallavolo che ha centrato il primo obiettivo della spedizione parigina: centrare i quarti di finale. Ora arriva il difficile, ma le azzurre sono più che sul pezzo.

Ai microfoni del sito federale il CT italiano è partito dalle cose pratiche: “Intanto siamo contenti di esserci qualificati per i quarti di finale; ovviamente non abbiamo idea di chi andremo ad affrontare, ma era importante raggiungere questo primo traguardo. In questa Olimpiade le partite facili non esistono, in entrambi i tabelloni ci sono squadre davvero forti; ora pensiamo alla Turchia, dopodiché ci concentreremo sui quarti di finale”.

Velasco poi passa ad analizzare la partita con l’Olanda, e spiega della decisione di non schierare Egonu: “La gara di oggi è stata una buona prova di squadra, Paola aveva la pressione bassa e quindi l’ho tenuta a riposo, Kate al suo posto ha fatto una grande prestazione e anche Gaia è stata davvero brava nel momento in cui l’ho chiamata in causa; tutto questo dà sicurezza e tranquillità al gruppo. Noi dobbiamo giocare sempre meglio dei nostri avversari per vincere anche perché ora come ora il livello della pallavolo internazionale è molto alto. La nostra è stata una buona prova, sono state davvero brave le ragazze”