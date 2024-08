Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (2 agosto)

Quest’oggi, venerdì 2 agosto, andrà in scena la settima giornata del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. All’Arena Champ de Mars verranno assegnati gli ultimi due titoli individuali della rassegna a cinque cerchi in attesa della gara a squadre di domani. Il programma odierno vedrà impegnati i pesi massimi, con le categorie +78 kg donne e +100 kg uomini.

Italia presente solamente in campo femminile con Asya Tavano, una delle rivelazioni di questo ciclo olimpico per il movimento azzurro. La 22enne friulana, grazie ad un progressivo percorso di crescita che l’ha vista vincere un Grand Slam e salire due volte sul podio agli Europei, si presenta ai Giochi nel ruolo di outsider per le medaglie da numero 7 del seeding.

La settima testa di serie trova al debutto l’insidiosa serba Zabic e a seguire eventualmente agli ottavi l’esperta cubana quattro volte medagliata olimpica Ortiz, per poi entrare in rotta di collisione ai quarti con la temibile israeliana numero 2 al mondo Hershko. In caso di sconfitta, Tavano rischia di incrociare ai recuperi una tra l’argento mondiale Ozdemir, la giapponese (oro a Tokyo 2021) Akira Sone e la solida cinese Xu Shiyan.

TABELLONE +78 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

DICKO Romane FRA bye

SOMKHISHVILI S GEO-LUCHT Renee GER

NUNES Rochele POR-MZOUGUI Sarra TUN

ANDREWS Sydnee NZL-CERIC Larisa BIH

KIM Hayun KOR bye

BARBARI ZHARFI M EOR-MORILLO Moira DOM

SOUZA Beatriz BRA bye

PORTUONDO ISASI AL CAN-MARENCO Izayana NCA

HERSHKO Raz ISR bye

KAMPS Marit NED-HOMAN Khrystyna UKR

TAVANO Asya ITA-ZABIC Milica SRB

ORTIZ Idalys CUB-MAAN Tulika IND

OZDEMIR Kayra TUR bye

AMARSAIKHAN A MGL-BERLIKASH K KAZ

XU Shiyan CHN bye

SOPPI MBELLA RA CMR-SONE Akira JPN