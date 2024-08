Juan Ayuso non correrà la Vuelta: “Non sono tornato ai miei livelli”. Scelti i capitani della UAE

Juan Ayuso non parteciperà alla Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 17 agosto. Il 21enne lo ha dichiarato in un’intervista concesso al quotidiano spagnolo AS: “Nelle settimane successive al Tour de France non sono mai tornato ai miei livelli. Vista la situazione, insieme alla squadra abbiamo deciso di concentrarsi sul piano originale. È stato reciproco e nel nostro interesse“.

Il general manager Joxean Fernandez Matxin ha aggiunto: “Nonostante il grande lavoro e la preparazione, Juan non è riuscito a terminare il Tour e dimostrare il suo vero livello. È andato a Parigi con la nazionale spagnola, ma vedendo la sua prestazione, è chiaro che non abbia ancora recuperato. Per noi è un patrimonio e non volevamo costringerlo a non esserci al 100%, vogliamo preservarlo per il futuro“.

Il 21enne si era ritirato dopo la dodicesima tappa del Tour de France, dove correva in appoggio al suo capitano Tadej Pogacar, poi vincitore della Grande Boucle. Nella prova in linea delle Olimpiadi non era andato oltre la 22ma piazza, ma in perfette condizioni fisiche sarebbe stato tra i favoriti per la classifica nella corsa a tappe di tre settimane in terra iberica. La UAE Emirates ha comunicato che i suoi capitani saranno Adam Yates e Joao Almeida.