Jorge Martin mastica amaro: “Giusto darmi la penalità, ma la regola va cambiata!”

Un secondo posto è stato il risultato ottenuto da Jorge Martin nella Sprint Race di Spielberg (Austria), tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Lo spagnolo, dopo la pole-position odierna, ha duellato con Francesco Bagnaia per la vetta della gara odierna, ma alla fine ha pagato dazio per una manovra troppo ardita.

Nel tentativo di mantenere il primato, Martin ha forzato la staccata in ingresso della chicane dopo l’allungo di curva-1 ed è finito lungo. Da regolamento, visto il taglio effettuato da Jorge, non bastava solo far passare l’avversario, ma era necessario avere un distacco di 1″. Un gap che non c’era e per questo è arrivato un long lap penalty.

Una sanzione che ha sancito la parola fine per vittoria della Sprint, andata a Bagnaia, mentre l’iberico ha ottenuto buon secondo posto, considerato l’errore di Marc Marquez. “Alla fine mi hanno fatto fare un long lap, giusto per il regolamento, ma io credo che vada modificato. Ho fatto passare Pecco, perdendo tempo, ma non è bastato. Ho dato il massimo, il primo giro è stato bellissimo e poteva essere una gara molto bella. Siamo molto vicini in termini di passo“, ha dichiarato Martin ai microfoni di Sky Sport.

Tornando sulla regola: “È molto difficile perdere il secondo, specialmente su una pista come questa. Di conseguenza, io penso che la norma vada modificata. Certo, se frenavo prima non andavo lungo, ma qui siamo in lotta per vincere le gare e può starci. Contro Pecco non è mai facile“.

Martin, dunque, rilancia la sfida in vista del GP: “Ci sono dei punti in cui Bagnaia è più veloce e altri in cui lo sono io, vediamo cosa succede. In classifica siamo 0-0″, il riferimento dell’iberico alla situazione nella graduatoria mondiale (250 punti per entrambi, ma Bagnaia è davanti per più vittorie domenicali).