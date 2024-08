Jasmine Paolini alla vigilia degli US Open: “Contro Andreescu sarà un primo turno duro”

Jasmine Paolini si presenta ai nastri di partenza degli US Open 2024 da testa di serie numero 5, con alle spalle due finali Major di fila (Roland Garros e Wimbledon) oltre allo storico titolo olimpico di doppio ottenuto insieme alla partner Sara Errani. La toscana sarà dunque una delle protagoniste più attese sul cemento di Flushing Meadows, ma il sorteggio si è rivelato particolarmente ostico e domani debutterà contro un ex vincitrice di questo torneo come la canadese Bianca Andreescu.

“In questo momento sto cercando di concentrarmi su quello che devo fare al meglio negli allenamenti per arrivare pronta e preparata per il match d’esordio a New York. Sarà una partita dura e difficile, il nostro obiettivo con Renzo è pensare al lavoro da svolgere per ogni prossima partita“, dichiara la tennista azzurra ai microfoni di Sky Sport.

Sull’oro olimpico in doppio conquistato a Parigi in coppia con Sara Errani: “Vincere una medaglia olimpica credo per uno sportivo sia una cosa pazzesca, è stato un momento bellissimo per noi, per il tennis e per tutta l’Italia. Tante persone mi hanno fatto i complimenti dicendo che si erano emozionate. Ed è bello che il tennis sia arrivato nelle case di tutti gli italiani. Se ci ripenso, mi sembra qualcosa di impensabile“.

Sulla terza sfida Slam consecutiva con Andreescu, dopo le vittorie al Roland Garros e a Wimbledon: “Sarà un match durissimo, lei ha espresso in passato un grandissimo livello di gioco sul cemento e ha vinto qui nel 2019. È un torneo che conosce molto bene. Ci siamo affrontate due volte quest’anno ma su superficie diverse. Mi aspetto un incontro difficile, un primo turno duro. L’obiettivo è scendere in campo e dare il meglio, provando a imporre il mio gioco. Speriamo vada bene“.