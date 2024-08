Calendario US Open 2024 oggi (26 agosto): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

US Open, Flushing Meadows, Billie Jean King National Tennis Center, USTA, New York. Sono queste le parole chiave, quelle dell’ultimo Slam dell’anno, che si gioca dalle parti della Statua della Libertà. Difendono il titolo Coco Gauff e Novak Djokovic, entrambi al via oggi.

Sessione diurna per l’americana, notturna per il serbo nella giornata che apre il capitolo conclusivo dei quattro tornei maggiori; particolare la scelta degli organizzatori di piazzare diversi giocatori, anche big, lontano dal tris di campi principali. Debutto anche per sei italiani, con l’apertura tricolore che spetta a Luca Nardi. Attesi gli esordi, sul campo 7, di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti; in campo maschile si chiuderà con Luciano Darderi. Tra le donne, impegno piuttosto complicato per Lucia Bronzetti e anche per Martina Trevisan, per diversi fattori, tra rendimento recente e status casalingo delle avversarie.

La prima giornata degli US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta tv sarà inoltre assicurata da da Sky Sport attraverso sei canali, vale a dire Uno (201), Tennis (203), Arena (204), Max (205), 251 e 252. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 9 campi, nonché su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della prima giornata.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI, PRIMA GIORNATA

Generalmente si inizia alle ore 17:00. Alcuni incontri potrebbero subire uno spostamento di campo. Potrebbero verificarsi alcune rinunce con ingressi di lucky loser.

Martedì 29 agosto

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Shelton (USA) [13]-Thiem (AUT) [WC] – 1° turno uomini

Gracheva (FRA)-Gauff (USA) [3] – 1° turno donne

Ore 1:00, sessione notturna

Burel (FRA)-Stephens (USA) – 1° turno donne

Albot (MDA)-Djokovic (SRB) [2] – 1° turno uomini

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sessione diurna

Ore 17:00 Zheng (CHN) [7]-Anisimova (USA) [WC] – 1° turno donne

Ugo Carabelli (ARG)-Fritz (USA) [12] – 1° turno uomini

Keys (USA) [14]-Siniakova (CZE) – 1° turno donne

Ore 1:00, sessione notturna

Kovacevic (USA)-Tiafoe (USA) [20] – 1° turno uomini

Hon (AUS) [Q]-Sabalenka [2] – 1° turno donne

GRANDSTAND

Ore 17:00 Marterer (GER) [LL]-Zverev (GER) [4] – 1° turno uomini

Golubev (SUI)-Badosa (ESP) [26] – 1° turno donne

Monfils (FRA)-Schwartzman (ARG) [Q] – 1° turno uomini

Azarenka [20]-Starodubtseva (UKR) [Q] – 1° turno donne – Non prima delle ore 0:00

STADIUM 17

Ore 17:00 Y. Wang (CHN)-Sakkari (GRE) [9] – 1° turno donne

Ruud (NOR) [8]-Bu (CHN) [Q] – 1° turno uomini

Trevisan (ITA)-Townsend (USA) – 1° turno donne

Rune (DEN) [15]-Nakashima (USA) – 1° turno uomini – Non prima delle ore 23:00

COURT 5

Ore 17:00 Svitolina (UKR) [27]-Carlé (ARG) – 1° turno donne

Rublev [6]-Seyboth Wild (BRA) – 1° turno uomini

Jacquet (FRA) [Q]-Dimitrov (BUL) [9] – 1° turno uomini

Krejcikova (CZE) [8]-Bassols Ribera (ESP) [Q] – 1° turno donne

COURT 10

Ore 17:00 Humbert (FRA) [17]-Monteiro (BRA) – 1° turno uomini

Dodin (FRA)-Kalinina (UKR) – 1° turno donne

Mpetshi Perricard (FRA)-Etcheverry (ARG) – 1° turno uomini

Bogdan (ROU)-Rus (NED) – 1° turno donne

COURT 11

Ore 17:00 Shang (CHN)-Bublik (KAZ) [27] – 1° turno uomini

Stearns (USA)-Tsurenko (UKR) – 1° turno donne

Eubanks (USA) [WC]-Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini

Sun (NZL)-Bronzetti (ITA) – 1° turno donne

COURT 12

Ore 17:00 Vekic (CRO) [24]-Birrell (AUS) [Q] – 1° turno donne

Popyrin (AUS) [28]-Kwon (KOR) [PR] – 1° turno uomini

F. Cerundolo (ARG) [29]-Ofner (AUT) – 1° turno uomini

Kessler (USA) [WC]-Kostyuk (UKR) [19] – 1° turno donne

COURT 13

Ore 17:00 Grenier (FRA) [Q]-Krueger (USA) [Q] – 1° turno uomini

Korpatsch (GER)-Uchijima (JPN) – 1° turno donne

Tomljanovic (AUS) [PR]-Li (USA) [Q] – 1° turno donne

Djere (SRB)-Struff (GER) – 1° turno uomini

COURT 4

Ore 17:00 Stricker (SUI) [PR]-Comesaña (ARG) – 1° turno uomini

Maria (GER)-Sierra (ARG) [Q] – 1° turno donne

Kudermetova-Mertens (BEL) [33] – 1° turno donne

Baez (ARG) [21]-Darderi (ITA) – 1° turno uomini

COURT 6

Ore 17:00 Niemeier (GER)-Yastremska (UKR) [32] – 1° turno donne

Fucsovics (HUN)-Lehecka (CZE) [32] – 1° turno uomini

Hijikata (AUS)-Davidovich Fokina (ESP) – 1° turno uomini

Alexandrova [29]-Tomova (BUL) – 1° turno donne

COURT 7

Ore 17:00 Cristian (ROU)-Kasatkina [12] – 1° turno donne

Ramos-Vinolas (ESP)-Berrettini (ITA) – 1° turno uomini

Opelka (USA) [PR]-Musetti (ITA) [18] – 1° turno uomini

Navarro (USA) [13]-Blinkova – 1° turno donne

COURT 8

Ore 17:00 E. Andreeva-Yuan (CHN) – 1° turno donne

Minnen (BEL)-Frech (POL) – 1° turno donne

Nishioka (JPN)-Kecmanovic (SRB) – 1° turno uomini

Cazaux (FRA)-Carreño Busta (ESP) [PR] – 1° turno uomini

COURT 9

Ore 17:00 Choinski (GBR) [Q]-Carballes Baena (ESP) – 1° turno uomini

Muller (FRA) [WC]-Walton (AUS) – 1° turno uomini

Paquet (FRA) [WC]-Dart (GBR) – 1° turno donne

COURT 14

Ore 17:00 Nardi (ITA)-Bautista Agut (ESP) – 1° turno uomini

Joint (AUS) [Q]-Siegemund (GER) – 1° turno donne

Shevchenko (KAZ)-Koepfer (GER) – 1° turno uomini

Grabher (AUT) [PR]-Ruse (ROU) [Q] – 1° turno donne

COURT 15

Ore 17:00 Parry (FRA)-Xiyu Wang (CHN) – 1° turno donne

Martinez (ESP)-Kasnikowski (POL) [Q] – 1° turno uomini

Linette (POL)-Jovic (USA) [WC] – 1° turno donne

Nagal (IND)-Griekspoor (NED) – 1° turno uomini

PROGRAMMA US OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport (6 canali: Uno (201), Tennis (203), Arena (204), Max (205), 251, 252)

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di partite)