Jannik Sinner prima di Cincinnati: “Buon test verso lo US Open, finora stagione molto positiva”

Jannik Sinner è uscito ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal venendo eliminato da Andrey Rublev: si è trattata della quinta sconfitta stagionale per il numero 1 del mondo che non era al meglio della forma dopo la tonsillite presa prima delle Olimpiadi di Parigi che non gli ha permesso di partecipare ai Giochi.

Prima del torneo di Cincinnati, l’azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali dell’ATP: “Mi sento abbastanza bene. Ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po’ più del solito, questo potrebbe aver influito sull’anca, ma ora mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo qui“.

“Quest’anno mi sono sentito spesso bene, anche a Parigi, al Roland Garros , e sapendo che ci sono le Olimpiadi ero consapevole di avere una possibilità per le medaglie, ma bisogna accettarlo. Fa tutto parte dello sport, e devo anche essere felice di quello che ho, non guardare sempre gli aspetti negativi. Credo che la mia stagione stia andando in modo molto, molto positivo e speriamo di continuare così“.

Sull’avvicinamento allo US Open e il torneo di Cincinnati: “Qui di solito faccio un po’ fatica a giocare a causa delle condizioni, ma non vedo l’ora di vedere come mi comporterò quest’anno, può essere un bel test. Credo che questo torneo possa darti molta sicurezza per gli US Open. Quindi, nella mia mente, questo è un torneo molto importante. Andiamo avanti giorno per giorno. Oggi è il mio primo giorno di allenamento. Vediamo come mi sento… Ho un paio di giorni per prepararmi e spero di mostrare un buon tennis“.