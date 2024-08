Jannik Sinner porta a un nuovo primato per l’Italia maschile del tennis: non era mai accaduto nello stesso anno

Un periodo da incorniciare. L’Ital-tennis sta vivendo un 2024 molto speciale. Il movimento della racchetta e pallina sta raccogliendo risultati importantissimi e, chiaramente, Jannik Sinner rappresenta la Stella Polare. L’altoatesino, con l’affermazione nella notte italiana a Cincinnati, ha portato a 5 i titoli della sua stagione e 15 in totale della propria carriera.

Una continuità di rendimento incredibile che si riflette perfettamente nel ranking ATP e nella Race, graduatorie in cui Sinner svetta in maniera chiara. Non c’è solo l’altoatesino, però, a tenere alto il vessillo italico. In ambito maschile, si pensi ad esempio a quanto fatto da Matteo Berrettini nel mese di luglio, con la doppietta Gstaad-Kitzubuehel, o a Lorenzo Musetti capace di infilare una serie di risultati pregevoli come le semifinali a Wimbledon e il bronzo olimpico a Parigi.

Nei fatti, grazie al successo di Sinner, l’Italia può vantare ben nove titoli ATP in questo 2024 ed è un riscontro che continua a essere aggiornato, dopo che le sette affermazioni del 1977 e del 2021 rappresentavano il record in casa nostrana. Sulla spinta del pusterese molto probabilmente si andrà in doppia cifra entro la fine del 2024, ma vi potrebbero essere ulteriori guizzi da parte di altri giocatori.

Il pensiero va a tennisti come Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, per la prima volta teste di serie in uno Slam a New York, senza dimenticare Luciano Darderi. C’è una grande profondità e questa è una notizia lieta anche per Filippo Volandri in ottica Coppa Davis.

VITTORIE ITALIA TENNIS MASCHILE 2024

5 – Jannik Sinner: Australian Open, ATP500 Rotterdam, Masters1000 Miami, ATP500 Halle e Masters1000 Cincinnati

3 – Matteo Berrettini: ATP250 Marrakech, ATP250 Gstaad, ATP250 Kitzbuehel

1 – Luciano Darderi: ATP250 Cordoba

ALTRI RISULTATI SIGNIFICATIVI

Jannik Sinner: semifinali nel Masters1000 di Indian Wells, Montecarlo e al Roland Garros

Lorenzo Musetti: semifinali a Wimbledon e nell’ATP250 di Stoccarda, Finale al Queen’s e nell’ATP250 di Umago, bronzo olimpico a Parigi

Matteo Berrettini: Finale nell’ATP250 Stoccarda

Matteo Arnaldi: semifinale nel Masters1000 di Montreal

Flavio Cobolli: Finale ATP500 a Washington, semifinale ATP250 Ginevra

Luciano Darderi: semifinale nell’ATP250 Houston.