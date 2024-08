Jakob Ingebrigtsen prende a schiaffi il record del mondo dei 3000: abbattuto un muro dopo 28 anni

Jakob Ingebrigtsen ha preso a schiaffoni il record del mondo dei 3000 metri, distanza spuria che non viene inserita nei programmi dei grandi eventi internazionali (Olimpiadi, Mondiali, Europei) ma che ricopre sempre grandissimo fascino per i mezzofondisti e che viene molto praticata nei meeting. Il fuoriclasse norvegese ha corso un funambolico 7:17.55 sotto il sole di Chorzow (Polonia), non facendosi impensierire dai 30 °C che hanno caratterizzato il pomeriggio dedicato alla decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.

Lo scandinavo ha migliorato di oltre tre secondi un primato vecchio di quasi 28 anni: era il 1° settembre 1996 quando il keniano Daniel Komen si espresse in 7:20.67 a Rieti. Prestazione semplicemente sensazionale da parte del Campione Olimpico, Campione del Mondo e Campione d’Europa dei 5000 metri, che ha sfruttato l’eccellente lavoro delle lepri e poi ha piazzato una progressione semplicemente sensazionale negli ultimi due giri, offrendo al numeroso pubblico uno show di splendide dimensioni tecniche dopo essersi imposto sulla mezza distanza tre giorni fa a Losanna.

Staccatissimi gli etiopi Berihu Aregawi (7:21.28, record nazionale), Yomif Kejelcha (7:28.44) e Telahun Bekele (7:30.97). Jakob Ingebrigtsen detiene anche il primato mondiale dei 2000 metri (4:43.13 nel 2023) e delle due miglia (7:54.10 lo scorso anno), oltre ai record europei dei 1500 metri (3:26.73 in questa stagione) e del miglio (3:43.73 nella passata annata agonistica). Si tratta del secondo record del mondo di questa giornata, visto che Armand Duplantis è volato a 6.26 metri nel salto con l’asta.