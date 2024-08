LIVE America’s Cup 2024, Preliminari in DIRETTA: Luna Rossa si misura con INEOS Britannia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di regate preliminari all’America’s Cup 2024. Continuano i match race a Barcellona, con la classifica che va via via delineandosi in quelle che sono delle vere e proprie prove generali in vista dell’appuntamento clou della prossima settimana. Penultima uscita per Luna Rossa, che gareggerà contro Ineos Britannia.

Imbarcazione italiana che ha brillato nel Day 2 dominando la sfida al cospetto di American Magic. Proprio gli azzurri e gli statunitensi si giocheranno il secondo posto nella classifica generale utile alla qualificazione al final match race che con ogni probabilità si disputerà contro Team New Zeland. Fino ad oggi i detentori del titolo hanno passeggiato, approfittando del problema meccanico di Luna Rossa all’esordio, e dei successivi incidenti di Ineos Britannia (spanciata in partenza) e di Orient Express (ritiro).

Vedremo se ci sarà spazio al timone per Ruggero Tita, che ieri ha osservato i titolari James Spithill e Francesco Bruni. Da trimmer agiranno Umberto Molineris, Andrea Tesei e Vittorio Bissaro, mentre l’imbarcazione italiana avrà a disposizione i seguenti ciclisti: Romano Battisti, Emanuele Liuzzi, Bruno Rosetti, Nicholas Brezzi, Cesare Gabbia, Luca Kirwan, Enrico Voltolini, Mattia Cambioni e Paolo Simion. I pedalatori alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero.

La terza giornata di regate preliminari all’America’s Cup 2024 di Barcellona inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza Luna Rossa!