Italia sul podio tutti i giorni alle Olimpiadi di Parigi 2024: eguagliato il record di Tokyo!

Per la seconda volta consecutiva l’Italia terminerà le Olimpiadi con almeno una medaglia conquistata ogni giorno. Il nostro Paese replica così quanto già fatto a Tokyo nel 2021, quando non passò un giorno senza podi in casa tricolore.

La certezza è data dal fatto che, con il bronzo raccolto dalle Farfalle della ginnastica ritmica, va contato anche come domani ci sarà la finale per l’oro del volley femminile tra Italia e USA. Il tutto quando la quota medaglie ha di fatto raggiunto quota 38 virtuale, con possibilità di salire ulteriormente.

C’è ancora in ballo, infatti, la chance di arrivare a quota 40, come già in terra giapponese. Ma, anche se si rimanesse con qualcosina in meno rispetto alla rassegna a cinque cerchi nipponica, si confermerebbe un’Italia ad altissimi livelli, perché sono stati davvero tanti anche i piazzamenti vicini al podio (alcuni, va detto, con una certa dose di poca fortuna).

Un’ulteriore precisazione va fatta sugli ori raccolti fino a questo momento (in attesa della conclusione di alcuni eventi che potrebbero cambiare ancora le carte in tavola): sono 11 da ben 9 discipline diverse, simbolo di una competitività diffusa per il nostro Paese nella generalità dello sport.

MEDAGLIE ATTUALI ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Filippo Ganna – Ciclismo, cronometro maschile – Medaglia d’argento

Luigi Samele – Scherma, sciabola maschile – Medaglia di bronzo

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo – Nuoto, staffetta 4×100 stile libero* – Medaglia di bronzo

*In batteria hanno nuotato Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri in luogo di Miressi e Ceccon

Domenica 28 luglio

Nicolò Martinenghi – Nuoto, 100 rana maschili – Medaglia d’oro

Federico Nilo Maldini – Tiro a segno, pistola ad aria compressa da 10 metri maschile – Medaglia d’argento

Paolo Monna – Tiro a segno, pistola ad aria compressa da 10 metri maschile – Medaglia di bronzo

Lunedì 29 luglio

Thomas Ceccon – Nuoto, 100 dorso maschili – Medaglia d’oro

Filippo Macchi – Scherma, fioretto maschile – Medaglia d’argento

Martedì 30 luglio

Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Mara Navarria – Scherma, fioretto a squadre – Medaglia d’oro

Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa – Ginnastica artistica, all around a squadre femminile – Medaglia d’argento

Gregorio Paltrinieri – Nuoto, 800 stile libero maschili – Medaglia di bronzo

Mercoledì 31 luglio

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza – Canottaggio, quattro di coppia maschile – Medaglia d’argento

Silvana Stanco – Tiro a volo, trap femminile – Medaglia d’argento

Giovedì 1° agosto

Alice Bellandi – Judo, 78 kg femminili – Medaglia d’oro

Giovanni De Gennaro – Canoa, slalom K1 – Medaglia d’oro

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi – Scherma, fioretto femminile a squadre – Medaglia d’argento

Venerdì 2 agosto

Stefano Oppo, Gabriel Soares – Canottaggio, doppio pesi leggeri maschile – Medaglia d’argento

Sabato 3 agosto

Marta Maggetti – Vela, IQFoil femminile – Medaglia d’oro

Lorenzo Musetti– Tennis, singolare maschile – Medaglia di bronzo

Domenica 4 agosto

Sara Errani, Jasmine Paolini – Tennis, doppio femminile – Medaglia d’oro

Gregorio Paltrinieri – Nuoto, 1500 stile libero maschili – Medaglia d’argento

Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini – Scherma, fioretto a squadre maschile – Medaglia d’argento

Lunedì 5 agosto

Gabriele Rossetti, Diana Bacosi – Tiro a volo, skeet a squadre miste – Medaglia d’oro

Alice D’Amato – Ginnastica artistica, trave – Medaglia d’oro

Manila Esposito – Ginnastica artistica, trave – Medaglia di bronzo

Martedì 6 agosto

Mattia Furlani – Atletica, salto in lungo maschile – Medaglia di bronzo

Mercoledì 7 agosto

Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan – Ciclismo su pista, inseguimento a squadre maschile – Medaglia di bronzo

Giovedì 8 agosto

Ruggero Tita, Caterina Banti – Vela, Nacra 17 misto – Medaglia d’oro

Gabriele Casadei, Carlo Tacchini – Canoa, C2 500 maschile – Medaglia d’argento

Ginevra Taddeucci – Nuoto di fondo, 10 km femminile – Medaglia di bronzo

Venerdì 9 agosto

Chiara Consonni, Vittoria Guazzini – Ciclismo su pista, madison femminile – Medaglia d’oro

Nadia Battocletti – Atletica, 10000 metri femminili – Medaglia di bronzo

Antonino Pizzolato – Sollevamento pesi, 89 kg maschili – Medaglia di bronzo

Sofia Raffaeli – Ginnastica ritmica, individuale all around – Medaglia di bronzo

Simone Alessio – Taekwondo, 80 kg maschili – Medaglia di bronzo

Andy Diaz – Atletica, salto triplo maschile – Medaglia di bronzo

Sabato 10 agosto

Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris – Ginnastica ritmica, individuale all around – Medaglia di bronzo

Domenica 11 agosto

Italia – Pallavolo femminile – Medaglia certa (finale alle ore 13:00)