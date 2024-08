Italia da record nel tennis: la Finale di Lorenzo Sonego a Winston-Salem ha un valore speciale

Un periodo decisamente felice per il tennis italiano. I riscontri alle Olimpiadi di Parigi, pur con la defezione di Jannik Sinner, erano stati significativi e specialmente nel massimo circuito internazionale maschile c’è una grande profondità. Sinner, ovviamente, è la Stella Polare con il suo essere n.1 del mondo e i propri cinque titoli stagionali in altrettante Finali disputate.

A questo proposito si può parlare di record e lo si deve a Lorenzo Sonego. Il piemontese, grazie all’atto conclusivo raggiunto a Winston-Salem, ha garantito al Bel Paese un qualcosa che non era mai accaduto. Parliamo, infatti, del sesto rappresentante italico in una Finale nel massimo circuito in una stagione, una cosa che non era mai accaduto e quindi primato.

In seconda battuta, mettendo insieme i pezzi del puzzle, parliamo della 14ª Finale di un tennista italiano a livello ATP, quando siamo a poco più di metà dell’annata, facendo meglio del record di atti conclusivi in un anno siglato nel 2021 (13).

Dati significativi che certificano la bontà del movimento tricolore e di quanto, anche sulla scia dei risultati di Sinner, gli altri vogliano ritagliarsi un ruolo per loro di non poco conto. In questo contesto, è da sottolineare anche il fatto di un media anagrafica piuttosto bassa. Pertanto, c’è la possibilità di salire ulteriormente di colpi.