IndyCar, Will Power vince con forza a Portland su Palou

Will Power vince con forza il GP di Portland valido per la NTT IndyCar Series. L’australiano di Penske svetta controllando la scena dal primo all’ultimo passaggio davanti al leader del campionato Alex Palou, apparentemente in pieno controllo della situazione. Terza affermazione stagionale per il nativo di Toowoomba, la seconda nel noto road course statunitense che dopo anni è tornato a tempo pieno in calendario.

La partenza ha subito visto out un pretendente per il titolo: Scott Dixon. Il #9 di Chip Ganassi Racing ha dovuto subito uscire di scena dopo un contatto con Pietro Fittipaldi (Rahal #30), il neozelandese non è riuscito ad evitare il contatto con il neozelandese dopo aver perso diverse posizioni nelle prime concitate fasi d’azioni. Ottimo spunto, invece, da parte dell’australiano Will Power (Penske #12), abile al via a beffare l’autore della pole Santino Ferrucci (Foyt #14). L’americano ha dovuto cedere all’ex campione della serie, determinato a rifarsi dopo la negativa prova disputata a Gateway settimana scorsa.

La prima neutralizzazione ha visto alcuni protagonisti fermarsi subito ai box. In merito citiamo Kyffin Simpson (Ganassi #4), Jack Harvey (Coyne #8), Linus Lundqvist (Ganassi #8), Nolan Siegel (McLaren #6) e Conor Daly (Coyne #78).

Dopo la prima sosta ai box, Power ed il leader del campionato Alex Palou (Ganassi #10) si sono fronteggiati per la vetta. L’australiano ha tenuto l’iberico, la bagarre è entrata nel vivo con il nativo di Sant Antoni de Vilamajor che ha iniziato a tallonare il rivale giro dopo giro.

Le successive soste, altre tre per entrambi, hanno visto il 43enne decisamente in controllo nei confronti di Palou che resta in ogni caso l’uomo da battere in ottica campionato. Terza piazza per Josef Newgarden (Penske #2), il pilota di Nashville ha preceduto Colton Herta (Andretti #26), Marcus Armstrong (Ganassi #11) e Marcus Ericsson (Andretti #28).

Non si ferma la NTT IndyCar Series, non perdetevi infatti l’imperdibile atto di settimana prossima in quel di Milwaukee Mile per un doublehader che precederà la finalissima di Nashville Speedway.

CLASSIFICA FINALE INDYAR PORTLAND

12 FIN Will Power Team Penske 110 O 50 22.415 21.060 16.343 1:01.321 115.302 1:00.165 117.516 3

10 FIN Alex Palou Chip Ganassi Racing 110 P 21 9.827 9.827 22.502 21.119 16.341 1:00.970 115.964 1:00.169 117.51 3

2 FIN Josef Newgarden Team Penske 110 O 16 23.205 13.378 22.432 21.180 16.330 1:00.974 115.957 1:00.053 117.735 3

26 FIN Colton Herta Andretti Global 110 O 16 37.104 13.899 22.425 21.138 16.501 1:01.674 114.641 1:00.351 117.155 3

11 FIN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 110 O 9 38.033 0.929 22.526 21.113 16.394 1:01.851 114.313 1:00.261 117.329 3

28 FIN Marcus Ericsson Andretti Global 110 P 10 40.769 2.735 22.683 21.322 16.370 1:01.090 115.738 1:00.462 116.94 3

3 FIN Scott McLaughlin Team Penske 110 O 3 42.350 1.581 22.610 21.256 16.385 1:02.117 113.823 1:00.255 117.342 3

14 FIN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 110 O 3 44.856 2.506 22.692 21.279 16.360 1:01.243 115.449 1:00.354 117.15 3

15 FIN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 110 P 41 49.581 4.726 22.573 21.178 16.330 1:01.917 114.191 1:00.239 117.373 3

27 FIN Kyle Kirkwood Andretti Global 110 O 51 50.999 1.418 22.572 20.790 16.299 1:01.642 114.701 1:00.197 117.455