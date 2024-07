IndyCar, O’Ward regola Palou a Mid-Ohio

Pato O’Ward ha vinto la prima gara con i motori ibridi della storia della NTT IndyCar Series. Il messicano di Arrows McLaren trionfa a Mid-Ohio dopo una spettacolare bagarre contro la monoposto #10 del campione in carica e leader della serie Alex Palou.

Il #5 di McLaren ha avuto la meglio nei confronti del #10 di Chip Ganassi Racing per soli 4 decimi. L’iberico ha provato in tutti i modi di beffare il rivale nell’insidioso tracciato che sorge in quel di Lexington, un vero e proprio attacco non è arrivato nel periodo che dall’ultima sosta ha portato alla bandiera a scacchi.

Il passaggio in pit road prima del gran finale ha deciso la prova, O’Ward si è ritrovato leader dopo aver inseguito l’autore della pole-position e dominatore dei primi 50 giri. Palou si è dovuto arrendere all’avversario, il #10 del gruppo resta in ogni caso al comando della classifica assoluta dopo metà stagione disputata.

Scott McLaughlin, neozelandese di Penske #3, ha concluso la Top3 davanti all’americano Colton Herta (Andretti #26), lo svedese Marcus Ericsson (Andretti #28), il californiano Alexander Rossi (McLaren #7) ed il danese Christian Lundgaard (RLL #45). Giornata da scordare, invece, per il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), out prima della partenza effettiva della competizione per un problema tecnico nel breve segmento di curva 5-6.

Prossima tappa tra sette giorni in Iowa, un doubleheader da non perdere che potrebbe nuovamente cambiare la classifica generale.