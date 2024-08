GTWC Europe, prima vittoria nella Sprint Cup a Magny-Cours per Porsche

Prima vittoria per Rutronik Racing e per Porsche nella Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS a Magny-Cours. Patric Niederhauser/Sven Müller festeggiano dopo una gara-1 semplicemente perfetta dopo una spettacolare bagarre contro Charles Weerts/Dries Vanthoor.

I tre volte campioni della serie e virtuali leader del campionato hanno provato a fare la differenza nella prima parte della manifestazione, la vettura bavarese ha conquistato presto la leadership dopo un’accesa lotta contro la Ferrari 296 GT3 n. 14 Emil Frey Racing di Ben Green.

La sosta anticipata rispetto ai rivali non ha però sorriso alla squadra di Vincent Vosse che nel traffico ha permesso la risposta da parte della concorrenza. L’elvetico Patric Niederhauser (Rutronik Racing Posche n. 96) non ha perso quindi l’occasione per attaccare la BMW n. 32 di Charles Weerts, la bagarre è entrata nel vivo a poco più di 20 minuti dalla fine.

La Porsche ha passato la BMW ed ha allungato, mentre il belga ha dovuto difendersi dal ritorno della Mercedes n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Maro Engel. I due diretti rivali per il titolo PRO del GTWC Europe Sprint Cup non si sono risparmiati, la BMW ha avuto la meglio sotto la bandiera a scacchi.

Lucas Auer/Maro Engel hanno dovuto accontentarsi della terza piazza alle spalle della BMW di Charles Weerts/Dries Vanthoor ed alla Ferrari 296 GT3 n. 69 di Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè. Top5 per la seconda Rossa della squadra svizzera, mentre con il sesto posto è da menzionare il trionfo in Gold Cup per Tresor Attempto Racing Audi n. 88 con Lorenzo Ferrari e Lorenzo Patrese. Domani Q2 e gara-2 da non perdere, una nuova giornata potenzialmente cruciale per il titolo.