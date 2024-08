GTWC Europe, Lamborghini davanti nelle Pre-Qualifiche di Magny-Cours

Lamborghini beffa la concorrenza nelle Pre-Qualifiche a Magny-Cours nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Ugo De Wilde ha fatto la differenza con la vettura n. 85 Imperiale Racing, il migliore al termine di un turno poco indicativo con delle condizioni molto simili a quelle che i protagonisti troveranno in gara domani sera.

Il belga, leader anche in Bronze Cup ha battuto con due decimi di margine Sainteloc Racing Audi n. 25 iscritta in Gold Cup e l’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing. La vettura campione in carica ha beffato la Porsche n. 44 Schumacher CLRT e l’Audi n. 84 Eastalent Racing, team al debutto nella serie Sprint.

Si studiano a distanza la Mercedes n. 48 Winward Racing Team MANN-FILTER di Lucas Auer/Maro Engel e la BMW n. 32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I contendenti per il titolo restano all’esterno della Top10, posizione che con ogni probabilità cambierà nelle qualifiche ufficiali.

Domani una lunga giornata attende i protagonisti del più importante campionato continentale indetto da SRO. Nel pomeriggio si disputeranno le qualifiche, discriminanti per la gara-1 che commenteremo successivamente in serata.