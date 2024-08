Golf, Scheffler resta al comando del Tour Championship. Risale di forza Morikawa

I migliori golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel Tour Championship. Il ricchissimo evento è la kermesse conclusiva della FedEx Cup, riservata per l’appunto ai migliori 30 di questo insieme di tornei speciali, che chiude di fatto la stagione delle manifestazioni prestigiose del massimo circuito internazionale. Siamo arrivati al termine del secondo round con Scottie Scheffler sempre saldamente al comando.

Il numero uno dell’Official World Golf Ranking, forte della dote iniziale di -10 consegnata dalle regole speciali del torneo, ha siglato un nuovo ottim0 giro trovando un solido -5. Scheffler arrotonda così il suo score complessivo a -21, ma deve ora guardarsi le spalle dal tentativo di rientro di uno scatenato Collin Morikawa. Lo statunitense è il migliore di giornata e grazie ad un sensazionale -8 vola in seconda posizione con il punteggio di -17 a 4 lunghezze dal leader. Bene anche Xander Schauffele, che trova un importante -7 balzando in terza piazza a -16.

Sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) in quarta posizione ma a ben 9 lunghezze dal battistrada con -12 troviamo l’australiano Adam Scott e gli statunitensi Wyndham Clark e Sahith Theegala. -11 e settimo posto in solitaria per l’americano Sam Burns, seguito a -8 dal connazionale Tony Finau e dal giapponese Hideki Matsuyama. Chiudono infine la top ten al decimo posto con -7 lo svedese Ludvig Aberg, il canadese Taylor Pendrith, il nordirlandese Rory McIlroy ed il sudcoreano Sungjae Im.

Giornata storta per Russell Henley, che non va oltre il par scivolando al 18° posto con il punteggio di -6. Ancora peggio Keegan Bradley, che sigla un negativo +3 crollando dalla quarta alla 21esima posizione. Nel pomeriggio italiano spazio al terzo round con Scheffler che vorrà tornare ad allungare rispetto agli inseguitori.