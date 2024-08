Golf, McCarthy e Matsuyama appaiati al comando del FedEx St. Jude Championship a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel ricchissimo appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del FedEx St. Juve Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1967 sotto il nome di Westchester Classic che presenta un field riservato a soli 70 golfisti. Al giro di boa è una coppia di partecipanti a comandare le operazioni.

Al comando con lo score di -11 (129 colpi) troviamo infatti il giapponese Hideki Matsuyama e l’americano Denny McCarthy. Quest’ultimo è tra i migliori di giornata grazie al -7 (9 birdie, 2 bogey) che gli consente di recuperare 4 posizioni. -10 e terza piazza in solitaria per lo statunitense Sam Burns, che precede di una lunghezza il connazionale Scottie Scheffler. Al quinto posto con il punteggio di -8 stazionano l’americano Nick Dunlap e l’inglese Justin Rose.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti) la classifica è cortissima con in settima posizione a -7 il terzetto composto dal padrone di casa Billy Horschel, dal norvegese Viktor Hovland e dallo scozzese Robert Macintyre. Chiudono infine la top ten al decimo posto con -6 il sudafricano Erik van Rooyen e gli statunitensi Will Zalatoris e Chris Kirk.

Recupera ben 47 posizioni Tom Kim. Il sudcoreano piazza un perentorio -6 di giornata balzando fino al 13° posto con lo score complessivo di -5 in compagnia tra gli altri di Xander Schauffele e Matt Fitzpatrick. Secondo round da dimenticare invece per il francese Matthieu Pavon, che scivola in un pessimo +3 crollando al 33° posto con il punteggio di -2. Nel tardo pomeriggio italiano spazio al terzo round che scremerà le maglie di una ristretta leaderboard.