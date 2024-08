Golf femminile oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 9 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Oggi, venerdì 9 agosto, si disputa il terzo giro del torneo di golf femminile delle Olimpiadi 2024. A Saint-Quentin-en-Yvelines si sta dimostrando un test durissimo per tutte le ragazze il percorso de Le Golf National. Oggi va in scena il classico moving day, con le big attardate che andranno all’attacco per provare a scalare la classifica.

In testa dopo due giri troviamo a sorpresa Morgane Metraux, che con diciotto buche chiuse in 66 colpi al giro di boa della settimana guarda tutti dall’alto con il punteggio complessivo di -8. La insegue da vicino, a -7, la cinese Rouning Yin, mentre è più staccata la terza, Lydia Ko, a -5. Dietro poi c’è un folto gruppo di golfiste ancora pienamente in corsa per le medaglie, come Celine Boutier, Nelly Korda e Rose Zhang. Nelle retrovie invece Alessandra Fanali, che ripartirà dal +7 e proverà a scalare qualche posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del terzo giro del torneo di golf femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD.

CALENDARIO GOLF FEMMINILE PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 9 agosto

Ore 9:00 Terzo giro

ITALIANE IN GARA GOLF FEMMINILE OGGI

Ore ? Alessia Fanali

PROGRAMMA GOLF PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.