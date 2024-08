Golf, David Ravetto fa suo il Czech Masters 2024 con un ultimo giro stellare! Pavan e Laporta i migliori azzurri

Un ultimo giro stellare per David Ravetto, che stronca tutta la concorrenza e fa suo il D+D Real Czech Masters 2024. Il transalpino ottiene così la prima vittoria in carriera sul DP World Tour, chiudendo la settimana con un totale di -23 e ben quattro colpi di vantaggio sul più immediato degli inseguitori. Una domenica da sogno del francese, che soprattutto nella prima parte di giornata gioca un golf fantastico coronando una settimana perfetta.

Ravetto parte fortissimo, uscendo dalle prime nove addirittura in 30 colpi, frutto di sei birdie e nessun bogey. L’apice arriva proprio al par 5 della nove, dove dal rough il francese tira fuori un ferro lungo eccezionale e si dà addirittura la chance di eagle. Una partenza a razzo che viene retta solo da Jesper Svensson, alla fine secondo a -19. Lo svedese sfrutta i par cinque, ma al giro di boa si trova sotto di tre lunghezze rispetto al transalpino. L’approccio imbucato alla difficile dieci e il bogey del transalpino alla 12 sembrano poter riaprire i giochi, ma è la sedici che chiude definitivamente i conti.

Già ieri Svensson è andato nel bosco salvandosi miracolosamente all’ultimo par 5 del campo, oggi il gioco di prestigio non riesce e lo svedese con il doppio bogey vede scappar via le chance di vittoria. Ravetto è glaciale, realizza un altro birdie e con due par finali può finalmente festeggiare. Per il francese domenica sensazionale da 64 colpi (-8), per lo scandinavo un 69 (-3) viziato appunto dall’errore alla terzultima buca.

Dietro di loro un terzetto al terzo posto, con altri due transalpini per una settimana favolosa dei Galletti. Insieme allo scozzese Richie Ramsay con il punteggio totale di -18 ci sono infatti Frederic Lacroix e Adrien Saddier. Sul PGA National OAKS Prague sesta piazza a -16 per tre britannici e un austriaco: Brandon Robinson Thompson, Paul Waring, Alex Fitzpatrick e Bernd Wiesberger. A completare la top-10 ci sono il sudafricano Darius Van Driel e l’inglese Richard Mansell.

Chiudono all’anticamera della top-10 Andrea Pavan e Francesco Laporta, i migliori degli italiani di questa settimana entrambi 12mi a -14. Per il romano buonissimo il 67 dell’ultimo giro, con tre birdie dalla tredici in poi che gli fanno scalare parecchie posizioni in classifica, a conferma di un’estate molto positiva. Qualche rimpianto in più per il pugliese, partito settimo questa mattina e un attimo bloccato soprattutto nelle prime nove. Laporta finisce la settimana con un giro in 71 (-1), e si rilancia vicino alla top-100 della Race to Dubai.

Buon torneo anche per Edoardo Molinari, che saluta Praga con un -4 di sostanza, per un totale per il torneo di -13 e la 23ma piazza. Più in difficoltà il fratello Francesco, che non va oltre una domenica in stretto par e un’anonima 62ma posizione (-7). DP World Tour che la prossima settimana si trasferirà in Danimarca, per poi entrare veramente nel vivo con i tornei più importanti.