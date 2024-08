Golf: Celine Boutier fa sorridere la Francia dopo il primo giro. Big in difficoltà, Fanali a metà classifica

Si è concluso il primo giro del torneo olimpico di golf femminile a Saint-Quentin-en-Yvelines, al Le Golf National per la precisione. E in Francia c’è di che perlomeno sorridere, perché Celine Boutier prova a rimpinguare un già valoroso palmares mandando segnali a tutte le avversarie. -7 il suo score odierno sul percorso parigino, il che la porta già ad avere un vantaggio importante sulle avversarie.

La prima notizia riguarda il vantaggio sulla seconda, la sudafricana Ashleigh Buhai: tre colpi. Sono quattro, invece, quelli sulla terza, la messicana Gaby Lopez, che condivide il suo score con la co-favorita del torneo, l’americana Lilia Vu, la svizzera Morgane Metraux e la colombiana Mariajo Uribe. Ed è ampio anche il novero delle settime a -1: la norvegese Celine Borge, che nella mattina era stata grande protagonista, la cinese Xiyu Janet Lin, l’indiana Diksha Dagar, l’australiana Minjee Lee, la giapponese Miyu Yamashita e la canadese Alena Sharp.

La seconda delle notizie riguarda le difficoltà di molte big, almeno a inizio percorso (anche se poi migliorano nel prosieguo della giornata). Tredicesime le USA Rose Zhang e Nelly Korda (numero 1 del mondo), che sono pari con il par come la neozelandese Lydia Ko, mentre è a +1 una delle potenziali protagoniste, la sudcoreana Jin Young Ko. +2, invece, per la canadese Brooke Henderson e la svedese Linn Grant, mentre è a +5 la giapponese Yuka Saso e addirittura a +9 la britannica Charley Hull.

Per quel che riguarda l’Italia, può addirittura recriminare Alessandra Fanali per il triplo bogey alla buca 1. Questo perché, nel resto del percorso, sostanzialmente mantiene il ritmo del gruppo con Korda e Zhang. Il fatto che si trovi a +3, al 36° posto, in questa situazione e con tante difficoltà di molte ad andare sotto par significa che la sua condizione c’è, e che può andare anche più forte di quanto dicessero le previsioni.