Golf, Bjerregaard conquista la vetta del Danish Championship ad un round dal termine

I golfisti del DP World Tour portano a termine un sabato estenuante in cui hanno dapprima concluso il secondo round, poi archiviato anche il penultimo. Siamo infatti giunti ad un solo giro dal termine del Danish Golf Championship (montepremi 2,5 milioni di dollari), evento nato nel 2014 e conosciuto fino a qualche stagione fa con il nome di Made in Himmerland.

A 18 buche dalla conclusione comanda la classifica Lucas Bjerregaard. Il danese guida con lo score complessivo di -12 (201 colpi) dopo l’ottimo -5 giornaliero. Per il padrone di casa 2 lunghezze di margine sul francese Romain Langasque (foto) e tre sul sorprendente connazionale Jacob Skov Olesen. Quest’ultimo non è ancora un giocatore professionista e, dopo il +1 iniziale, ha messo in serie due round da -5 che gli consentono di avviare l’ultima tornata in compagnia dei migliori.

Sul percorso par 71 del Lubker Golf Resort di Aarhus (Danimarca) in quarta posizione con il punteggio di -8 troviamo il danese John Axelsen, l’inglese Andrew Wilson ed il francese Frederic Lacroix. Settima piazza con -7 e top ten conclusa dal quartetto composto dall’australiano Sam Jones, dal transalpino Adrien Saddier, dal danese Martin Simonsen e dal norvegese Kristoffer Reitan. Classifica davvero corta con ben 24 golfisti racchiusi in 6 colpi.

Per quel che riguarda gli italiani risale al 25° posto Francesco Laporta, che grazie al -3 di giornata arrotonda il suo score al complessivo -4. -1 e 40esima posizione per Andrea Pavan, interrotto sul più bello dalla pioggia nel secondo round, e fuori ritmo alla ripresa delle ostilità. 55° posto infine per Lorenzo Scalise, che non riesce a muoversi dal punteggio di +1. Domani spazio all’ultimo e decisivo round.