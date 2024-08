Giro di Polonia, terza vittoria di Thibau Nys: battuto Diego Ulissi. Vingegaard in testa alla generale

Thibau Nys ha vinto la sesta tappa del Giro di Polonia, una frazione di 183 km da Wadowice a Bukovina Resort caratterizzata da tre GPM di prima categoria nella seconda parte di gara e da uno strappo di 1800 metri al 7,3% di pendenza media posto in prossimità del traguardo. Il belga della Lidl-Trek ha conquistato il terzo successo in questa edizione della corsa, dopo essersi imposto nella prima e nella terza tappa pochi giorni fa.

Il 21enne, alla sua dodicesima affermazione da professionista, ha dettato legge in uno sprint a ranghi ristretti, riuscendo a battere Diego Ulissi come aveva già fatto tre giorni fa. Il portacolori della UAE Emirates sperava di rimpinguare il proprio bottino di successi, le ultime gioie erano arrivate il mese scorso al Giro d’Austria. Terza piazza per britannico Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL).

Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, conserva la maglia di leader della classifica generale con un vantaggio di 13 secondi su Ulissi e 20” sull’olandese Wilco Kelderman. Il danese del Team Visma | Lease a Bike, vincitore di due edizioni del Tour de France, ha nei fatti ipotecato il successo finale, anche se dovrà stare attento agli abbuoni che verranno messi in palio nell’ultima tappa in programma domani (142 km da Wieliczka a Cracovia, percorso disegnato per i velocisti).