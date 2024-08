Giro di Polonia 2024, Thibau Nys replica e batte Ulissi nella terza tappa. Vingegaard leader nella classifica generale

Calato il sipario sulla terza tappa del Giro di Polonia, da Wałbrzych a Duszniki-Zdrój di 156.5 km. Una frazione a cui i corridori hanno dovuto prestare particolare attenzione. Un percorso caratterizzato dalla totale assenza di pianura e con tutta una serie di salite, tra cui quattro GPM di seconda categoria, che non hanno dato troppo tempo per recuperare.

Negli ultimi 25 km, il plotone si è trovato ad affrontare prima un tratto in salita a Karłów e poi una leggera discesa che portava al traguardo, posto al termine di uno strappo di 900 metri all’8,1%, importante a fini del risultato finale. Il migliore è stato Thibau Nys. Il talentuoso belga della Lidl Trek, già a segno nella prima frazione, si è ripetuto quest’oggi riuscendo a prevalere in rimonta nei confronti di Diego Ulissi.

Il ciclista italiano dell’UAE Team Emirates ha cercato di fare la differenza con un deciso allungo negli ultimi 300 metri, ma Nys aveva molto più spunto nelle gambe ed è riuscito a saltarlo a pochi metri dall’arrivo, centrando l’ottavo successo in questa stagione. A completare il podio è stato l’olandese Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike). Sesto l’altro italiano Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), mentre ha concluso in nona posizione il leader della classifica generale, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Una tappa che ha vissuto dell’azione di Bilbao, Turner, Maas, Van Dijke, Houle, Paluta e del nostro Bagioli, in grado di guadagnare un margine di 1’10”. L’accordo tra i fuggitivi non è stato sufficiente per conquistare la frazione, visto che ai -20, c’è stato il ricongiungimento e Vingegaard ha provato a fare la differenza, mettendo alla frusta i suoi avversari. Il campione danese, in tutto questo, è in vetta nella graduatoria complessiva con 19″ di margine su Ulissi e 20″ su Kelderman, mentre Zambanini è sesto 45″.