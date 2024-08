Giro di Germania 2024: Mads Pedersen si prende l’ultima tappa e la classifica generale

La Lidl-Trek continua a dare spettacolo in terra teutonica. Arriva la cinquina per lo squadrone statunitense al Giro di Germania: dopo le tre vittorie di Jonathan Milan (compreso il prologo), ecco la doppietta anche per Mads Pedersen, che trionfa nell’ultima frazione e si aggiudica anche la classifica generale. Il danese è riuscito a regolare allo sprint un drappello ristretto al termine di una frazione piuttosto mossa partita da Annweiler am Trifels ed arrivata dopo 182,7 chilometri in quel di Saarbrücken.

Il leader della classifica generale ha battuto in volata il danese Danny van Poppel (Red Bull – BORA – hansgrohe), secondo anche in graduatoria finale, mentre terzo oggi è giunto lo statunitense Luke Lamperti (Soudal Quick-Step). A completare il podio in classifica invece troviamo il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).