Giovanni Malagò incorona Alice D’Amato: “La più grande sorpresa delle Olimpiadi”

Alice D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, imponendosi nell’atto conclusivo di specialità andato in scena davanti ai 20.000 spettatori della Bercy Arena: prima donna italiana a salire sul gradino più alto del podio ai Giochi, al secondo alloro personale in una rassegna a cinque cerchi dopo l’argento nella gara a squadre. L’azzurra ha aperto un portone ed è entrata per sempre nell’antologia dello sport tricolore.

Alice D’Amato ha eseguito un esercizio impeccabile ed è stata premiata con il punteggio di 14.366, balzando al comando davanti alla cinese Yaqin Zhou (14.100) e mettendosi alla finestra in attesa della statunitense Simone Biles e della brasiliana Rebeca Andrade. Il podio era garantito, ma poi è successo quello che nessuno si aspettava: la fuoriclasse assoluta di questo sport è caduta, poi la sudamericana ha commesso delle sbavature e la genovese ha meritatamente trionfato.

Il settore femminile della Polvere di Magnesio non aveva mai festeggiato l’oro sotto l’insegna a cinque cerchi e l’Inno di Mameli non aveva mai risuonato in un palazzetto con delle ragazze sul podio. Alice D’Amato tocca vertici esplorati soltanto nel settore maschile da colossi come Jury Chechi (anelli ad Atlanta 1996) e Igor Cassina (sbarra ad Atene 2004).

Un trionfo che ha emozionato anche Giovanni Malagò. Il Presidente del Coni non ci ha pensato due volte e ha dichiarato: “La più grande sorpresa finora delle Olimpiadi di Parigi? L’oro di Alice D’Amato nella ginnastica artistica“. Un’incoronazione anche dal numero 1 dello sport tricolore per Alice D’Amato, che ieri è rientrata in Italia e si godrà un meritato periodo di vacanza.