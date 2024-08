Ginnastica ritmica, le Farfalle faranno sognare l’Italia? Medaglia olimpica possibile, ma è lecito osare

Il triennio delle Farfalle è stato decisamente tribolato: dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale Italiana di ginnastica ritmica è rimasta giù dal podio nel concorso generale dei Mondiali 2022 (pur vincendo il giorno seguente la finale di specialità con i cinque cerchi) e nell’all-around dei Mondiali 2023, dove è comunque riuscita a strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Risultati non all’altezza del talento di questo gruppo, che è stato sicuramente destabilizzato dal caso abusi che ha travolto il movimento e la Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani (ormai lasciato alle spalle).

Alessia Maurelli e compagne hanno dovuto affrontare situazioni estremamente difficili e in pedana hanno faticato a esprimere la ginnastica di cui sono capaci, pur mantenendo un livello tecnico di primissimo piano. Le azzurre si erano fatte una grande promessa: presentarsi ai Giochi nella capitale francese per puntare a un risultato di lusso, cercare di rimettersi al collo un alloro a cinque cerchi e magari provare ad andare a caccia di quel titolo mai conquistato nel corso della storia (il miglior piazzamento resta il secondo posto di Atene 2004).

Il turno di qualificazione disputato ieri ha dimostrato l’eccezionale potenziale dell’Italia con i cinque cerchi, ma ha palesato qualche difficoltà di troppo nel misto: con i tre nastri e le due palle sono state commesse diverse sbavature, che comunque non hanno impedito al quintetto tricolore di chiudere al secondo posto alle spalle della Bulgaria. A questo punto è lecito aspettarsi qualcosa di grande nella finale che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00), ma occorrerà eseguire due esercizi davvero impeccabili se si vorrà fare saltare il banco: in caso di una doppia prova scevra da errori non è precluso nessun traguardo.

Le avversarie di riferimento sono quelle note da tempo, meno due: la Spagna (bronzo agli ultimi Mondiali) e il Brasile (in luce più volte nel corso della stagione) sono stati eliminate in qualifica e oggi non saranno tra le otto compagini che si giocheranno il podio. La Bulgaria andrà a caccia del bis olimpico (ma la formazione è completamente diversa rispetto a quella di Tokyo) dove aver trionfato agli ultimi Europei, Israele si presenta da Campione del Mondo, la Cina è argento iridato sul giro completo, l’Ucraina è molto temibile. Attenzione alla Francia che gareggia in casa, Uzbekistan e Azerbaijan sono un gradino sotto.