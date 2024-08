Gianmarco Tamberi torna in gara: “Combatterò come sempre, non voglio essere triste”

Gianmarco Tamberi farà il proprio ritorno in gara a Chorzow (Polonia), dove nel pomeriggio di domenica 25 agosto andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il fuoriclasse marchigiano sta cercando di lasciarsi alle spalle l’amarezza per quanto successo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove una colica renale gli ha impedito di essere assoluto protagonista nella finale di salto in alto.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione del Mondo in carica andava a caccia della seconda medaglia d’oro a cinque cerchi, ma l’impresa mai riuscita in passato a un saltatore in alto si è rivelata purtroppo improba anche per il ribattezzato Gimbo. L’azzurro si ributterà nella mischia in Silesia, dove lo scorso anno alzò al cielo la mitica Coppa Europa da capitano della Nazionale. Il Campione d’Europa si troverà di fronte il neozelandese Hamish Kerr (trionfatore ai Giochi) e l’ottimo Stefano Sottile (2.34 nella capitale francese).

Gianmarco Tamberi è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia: “Come sto? Come puoi sentirti dopo tre anni in cui ti alleni ma non puoi esprimerti come vorresti nel momento più importante. Ho fatto di tutto per farmi trovare al meglio a Parigi ed è accaduto tutto quello che non doveva succedere. Non voglio essere triste, ma è veramente dura dal punto di vista mentale. Non so cosa aspettarmi per domani, non so come reagirò: però so che adoro questo meeting e che combatterò come sempre“.