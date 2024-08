Gianmarco Tamberi si toglie un sassolino: “Un attimo che bevo l’unico bicchiere di giornata”. A cosa si riferisce

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto a Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è imposto in questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante, tornando al successo dopo la colica renale che gli ha impedito di essere protagonista come avrebbe voluto ai Giochi di Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano ha valicato 2.31 metri al secondo assalto e si è poi cimentato addirittura in assalti a 2.38 e 2.40.

Gianmarco Tamberi ha ribadito di essere un autentico talento e che è il migliore saltatore in circolazione, ma purtroppo il noto problema fisico che lo ha debilitato un paio di settimane fa non gli ha consentito di battagliare in maniera concreta per la conquista della seconda medaglia d’oro a cinque cerchi. Il 32enne ha fatto capire che intende proseguire la propria carriera agonistica e che la delusione per quanto successo nella capitale francese potrebbe essere anche uno sprone per il futuro.

Nelle ultime settimane Gianmarco Tamberi è stato al centro dell’attenzione proprio per quel calcolo renale. Alcuni medici ed esperti hanno infatti individuato nella sua dieta la causa di quella criticità, alcuni hanno anche affermato che la colite era stata causa della poca idratazione e che l’atleta beveva addirittura un solo bicchiere al giorno. Esternazioni rispedite prontamente al mittente da parte dell’azzurro attraverso i social, ma oggi si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa in apertura dell’intervista ai microfoni della Rai.

Gianmarco Tamberi ha voluto scherzare in questo modo: prima ha detto “un attimo che finisco il bicchiere d’acqua, l’unico della giornata“, poi ha bevuto un sorso di liquido e successivamente si è sottoposto alle domande dell’inviato in Slesia, nell’impianto dove lo scorso anno il capitano della Nazionale alzò al cielo la Coppa Europa.