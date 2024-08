Gianmarco Tamberi non si dà pace: “Avrei voluto vincere, la vivo come un enorme fallimento”

Una grande delusione per Gianmarco Tamberi. La giornata di ieri avrebbe dovuto essere molto diversa per Gimbo, che aveva pensato in maniera ossessiva alla Finale olimpica del salto in alto. Sfortunatamente per lui, il fisico non gli ha dato la possibilità di esprimersi al meglio in pedana, per confermare il titolo olimpico di tre anni fa. I calcoli renali si sono fatti sentire nuovamente, a distanza di quasi una settimana da quelli che avevano messo a repentaglio la sua presenza alle Olimpiadi.

Nonostante il ricovero in ospedale a Parigi, Tamberi ci ha voluto provare, spinto dalla voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. La magia, però, c’è stata solo nell’ultimo tentativo a 2.22, ma poi a 2.27 lo stop. Scioltosi in un pianto dirotto e consolato dai suoi cari e dai tecnici, l’azzurro si è visto privato del suo sogno a Cinque Cerchi, nella consapevolezza che non vi saranno altre possibilità.

Gimbo oggi ha voluto dedicare un messaggio a tutti i tifosi che gli hanno dato grande supporto: “Grazie a tutti voi perché state trasformando, con le vostre parole, in un impresa quello che io vivo dentro di me come una delusione e un enorme fallimento“, le sue prime parole.

“Grazie di essermi stati al fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante. Grazie perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccola vittoria riesco a vederla, e questa vittoria siete voi. L’infinità di persone che ieri ha creduto in me, nonostante tutto, mi commuove. Avrei voluto vincere anche solo per voi, per rendervi fieri di me come mai prima d’ora… Ma vi garantisco che in questo momento, leggervi e sentirvi comunque orgogliosi anche solo per averci provato, riempie una parte di questo grande vuoto che ora sento dentro. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti voi!“, ha concluso Tamberi.

POST SU INSTAGRAM DI GIANMARCO TAMBERI