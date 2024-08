Gianmarco Tamberi in ospedale: il messaggio della moglie dopo la colica notturna

Gianmarco Tamberi è in ospedale. Lo ha comunicato la moglie Chiara Bontempi con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: in una foto si vede l’atleta seduto su un lettino, con una flebo nel braccio sinistro, l’azzurro indossa la maglia in dotazione alla delegazione tricolore per le Olimpiadi di Parigi 2024 e non si vede in viso.

In mattinata il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa di salto in alto aveva comunicato di aver avuto una colica renale nel corso della notte, la seconda nel giro di una settimana. L’azzurro era già stato in ospedale sei giorni fa per un presunto calcolo renale e oggi il problema si è riproposto, a poche ore dalla finale della sua gara ai Giochi nella capitale francese.

La situazione sembra essere molto seria per il portabandiera dell’Italia, che tre giorni fa era sceso in pedana per disputare il turno di qualificazione e con grande sofferenza era riuscito a staccare il biglietto per l’atto conclusivo. La gara è in programma alle ore 19.00 allo Stade de France, ma a questo punto appare altamente improbabile che il ribattezzato Gimbo possa essere della partita.

Gianmarco Tamberi voleva diventare il primo saltatore in alto della storia a conquistare la medaglia d’oro a cinque cerchi per due volte, stesso obiettivo che insegue il qatarino Mutaz Essa Barshim con cui condivise il gradino più alto del podio tre anni fa a Tokyo.