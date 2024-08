Gianmarco Tamberi non molla: “Io ci sarò”. Stasera in gara alle Olimpiadi dopo essere stato in ospedale

“Io ci sarò“. Con tre parole semplici Gianmarco Tamberi ha annunciato che stasera (ore 19.00) sarà in pedana allo Stade de France per disputare la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il portabandiera dell’Italia ha avuto un avvicinamento tribolato all’atto conclusivo più atteso dell’ultimo triennio: sei giorni fa si era dovuto recare in ospedale a causa di un fitto dolore al fianco e gli accertamenti del caso avevano parlato di un probabile calcolo renale; tre giorni fa ha preso parte alla qualificazione meritandosi il passaggio del turno; nella notte una nuova colica renale, conati di vomito di sangue, tanto dolore, una nuova visita in ospedale.

Attorno alle ore 16.00 aveva scritto sui suoi profili social: “Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire. Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così“.

Un’ora dopo, dunque attorno le ore 17.00, un nuovo messaggio del ribattezzato Gimbo: “Io ci sarò“, accompagnato da sei emoticon che esprimono rabbia e da una foto che lo ritrae con indosso la felpa della delegazione tricolore ai Giochi, cappuccio in testa e accredito al collo. Non sappiamo cosa aspettarci in pedana, viste le precarie condizioni fisiche del Campione Olimpico, del mondo e d’Europa, che si era preparato alacremente con l’obiettivo di diventare il primo saltatore in alto a vincere due ori a cinque cerchi.

La Fidal riporta: “Lo staff medico federale, a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera“.