Gianmarco Tamberi accetta la sfida: “Domani sarà la gara più difficile della mia vita, darò tutto!”

Sfida accettata. Gianmarco Tamberi sarà domani in gara, nella prova di qualificazione olimpica del salto in alto allo Stade de France. Il portabandiera azzurro, medaglia d’oro a Tokyo nella specialità, ha dovuto affrontare una strada lastricata di prove difficili e spera di uscirne nuovamente alla grande, come ha già fatto in passato.

Il calcolo renale, che l’ha colpito a pochi giorni dalla partenza per la capitale francese, è stato solo l’ultimo dei “contrattempi” e indubbiamente il più importante. “Prego che finisca questo incubo, ma una cosa è certa: su quella pedana ci sarò, qualsiasi sia la mia condizione“, aveva scritto sui social.

Giunto ieri in terra transalpina, l’azzurro ha cercato di “nutrirsi” di tutta l’energia positiva accanto a sé per tentare qualcosa di molto complicato, visto il suo avvicinamento. Nella mattinata di domani il nostro portacolori proverà a staccare il biglietto per l’atto conclusivo, in programma il 10 agosto, con la speranza che la sua forma fisica possa crescere esponenzialmente.

“Challenge accepted! Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla. Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo! Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno. Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai!“, il messaggio di Gimbo su Instagram.

POST SU INSTAGRAM DI GIANMARCO TAMBERI