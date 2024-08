Gabriele Rossetti e la sua dedica: “L’oro è per mio padre! Volevamo battere Hancock e ce l’abbiamo fatta”

Un nuovo oro da dedicare a un papà che purtroppo non c’è più. Gabriele Rossetti, dopo aver vinto nel Mixed Team dello skeet alle Olimpiadi di Parigi 2024, insieme a Diana Bacosi, può lasciarsi andare a gioia e commozione.

Il tiratore a volo toscano, con la medaglia più importante al collo, che fa il paio con quella vinta nel concorso individuale alle Olimpiadi di Rio 2016, ha detto all’ANSA: “L’oro di Rio resterà sempre la medaglia del mio cuore, ma solo chi vive accanto a me sa quanto è stata dura. Sono superfelice, peccato per la gara individuale ma il mio destino qui era vincere nel Mixed insieme a Diana. Sul podio ho alzato lo sguardo perché ogni medaglia che vinco è per mio padre”.

Poi ha aggiunto: “Siamo superfelici e orgogliosi, questa medaglia ci voleva, ne avevamo bisogno. E’ stata dura prepararmi, avevo sempre quel pensiero, mi dicevo ‘ma ce la farò senza di lui?’ (riferimento al papà Bruno scomparso qualche anno fa e a sua volta bronzo olimpico nel tiro a volo a Barcellona 1992, ndr)”.

Infine Gabriele Rossetti ha concluso: “Ci abbiamo messo il cuore, Diana mi ha trasmesso sicurezza e fiducia, è stato bellissimo. Avevo detto detto prima di partire che avrei battuto Hancock,e ce l’ho fatta anche se lui è un mito. Avrei voluto farlo anche nell’individuale, ma va bene così. Oggi con Diana ci siamo detti ‘diamo tutto e divertiamoci’. Dopo una qualificazione perfetta, in finale ci siamo divertiti ancora di più, abbiamo creduto l’uno nell’altra e questo ha fatto la differenza”.