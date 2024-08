Francia-Stati Uniti oggi in tv, orario finale basket Olimpiadi 2024: programma, streaming, dove vederla

Siamo arrivati al termine del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Oggi sabato 10 agosto alle 21:30, alla Bercy Arena di Parigi (Francia), si assegna infatti la medaglia d’oro tra i padroni di casa della Francia e gli Stati Uniti detentori del titolo – alle 11:00, invece, la sfida per il bronzo tra la Germania e la Serbia.

I transalpini vogliono vendicare la sconfitta di tre anni fa a Tokyo 2021, sfruttando il tifo favorevole dopo aver battuto nei quarti di finale la Germania campione del mondo per 73-69 con 17 punti di Guerschon Yabusele e Victor Wembanyama decisivo. Non sarà facile contro la rappresentativa americana, ma i francesi ci credono.

Gli Stati Uniti hanno tremato e non poco in semifinale contro la Serbia di Nikola Jokic, che nel primo tempo aveva toccato anche il massimo vantaggio a +16. La Nazionale di coach Steve Kerr ha poi messo il turbo nel quarto conclusivo, trascinata dai canestri pesanti di Kevin Durant, LeBron James e soprattutto di Steph Curry autore di ben 36 punti.

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario e la programmazione della finale per l’oro del torneo maschile di basket alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la sfida in programma alle ore 21:30 che verrà disputata nella splendida cornice della Bercy Arena situata nella zona sud-est della Capitale francese. Buon divertimento a tutti!

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 10 agosto

Finale per l’oro

Ore 21:30 Francia-Stati Uniti

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

