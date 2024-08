Francia-Polonia volley, quando la finale delle Olimpiadi: programma, orario, tv, streaming

La finale delle Olimpiadi 2024 di volley maschile si disputerà sabato 10 agosto alle ore 13.00. A giocarsi la medaglia d’oro saranno Francia e Polonia, in una South Paris Arena 1 che si annuncia una bolgia. Una sfida equilibrata e palpitante, con i transalpini che vogliono confermarsi sul trono olimpico dopo tre anni e i polacchi iscriversi all’albo d’oro.

Purtroppo non ci sarà l’Italia a provare a sfatare la maledizione del tabù d’oro, con gli azzurri che sono stati sonoramente sconfitti dalla Francia. Una semifinale senza storia, che i Galletti hanno dominato dal primo all’ultimo pallone. I transalpini, allenati da Andrea Giani, sognano un clamoroso bis consecutivo, trascinati anche da un pubblico caldissimo. Per ora la prestazione contro Simone Giannelli e compagni è stata la migliore del torneo, e se dovessero ripeterla nell’ultimo atto per i polacchi diventerebbe assai difficile.

La Polonia è arrivata in finale sudando le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza degli Stati Uniti. Un torneo per i campioni d’Europa in carica iniziato un attimo con il freno a mano tirato, e sbocciato dalle partite ad eliminazione diretta in poi. Maiuscola la prova ai quarti contro la Slovenia, di carattere la reazione in semifinale con gli statunitensi. Una rosa profonda e molto varia per i polacchi, che possono fare affidamento anche sul bomber Wilfredo Leon. Per i biancorossi sarebbe il primo successo olimpico della storia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Francia-Polonia, finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 di volley maschile. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA-POLONIA VOLLEY PARIGI 2024

Sabato 10 agosto

Ore 13.00 Francia-Polonia

PROGRAMMA FRANCIA-POLONIA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.