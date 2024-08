Francia-Polonia volley oggi in tv, orario finale Olimpiadi 2024: programma, canale, streaming

Oggi sabato 10 agosto (ore 13.00) si gioca Francia-Polonia, finale per la medaglia d’oro del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo alla South Paris Arena tra due grandi favorite della vigilia, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista del titolo a cinque cerchi: da una parte i Campioni Olimpico di Tokyo 2020 che cercano il bis di fronte al proprio pubblico, dall’altra i Campioni d’Europa che proveranno a rinverdire i fasti di Montreal 1976.

La Polonia potrà affidarsi alla sua stella Wilfredo Leon e all’opposto Bartosz Kurek, ma anche su altri giocatori di rango come lo schiacciatore Tomasz Fornal, Aleksander Sliwka, Kamil Semeniuk e i centrali Jakub Kochanowski e Norbert Huber. La Francia punterà sulla stella Earvin Ngapeth, sul bomber Jean Patry, sul palleggiatore Antoine Brizard, sul martello Trevor Clevenot, sul libero Jenna Grebennikov per fare la differenza. I transalpini sono reduci dal successo sull’Italia per 3-0, i biancorossi da quelli sugli USA al tie-break.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Francia-Polonia, finale per l’oro di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA-POLONIA, FINALE VOLLEY OLIMPIADI

Sabato 10 agosto

13.00 Finale volley maschile: Francia vs Polonia

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.