Francesco Bruni esalta Spithill: “Ha fatto una partenza pazzesca. Siamo contenti per la gestione dell’intera regata”

Seconda giornata positiva di Final Preliminary Regatta per Luna Rossa, che conferma la buona impressione del day-1 (al netto del problema elettrico costato il ritiro contro New Zealand) e sconfigge abbastanza nettamente gli statunitensi di American Magic nel terzo match race della fase a gironi che mette in palio la qualificazione diretta per la finale delle regate preliminari di America’s Cup 2024 a Barcellona.

La partenza si è rivelata decisiva per il successo nello scontro diretto odierno contro Patriot, anche se l’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli ha poi gestito alla perfezione il prosieguo della Race conservando un margine di sicurezza sugli avversari e interpretando magistralmente i salti di vento che presentava il campo di regata. Da applausi comunque il duello ravvicinato in fase di pre-start da parte di James Spithill e Francesco Bruni, i timonieri dell’AC75 italiano.

“Siamo contentissimi. Jimmy ha fatto una partenza pazzesca. Sapevamo che quello con gli americani sarebbe stato un match difficile e questo risultato è davvero splendido per tutto il team. Non siamo contenti solo per la partenza, ma in generale per come abbiamo condotto tutta la regata. Siamo super felici“, ha dichiarato ‘Checco’ Bruni la sito ufficiale di Luna Rossa.