Felix Auger-Aliassime commenta quanto accaduto con Draper: “Va trovato un modo per gestire certe situazioni”

Un caso che ha fatto discutere. Quanto accaduto nel match di Cincinnati tra Jack Draper e Félix Auger-Aliassime rientra nelle situazioni in cui la necessità di un aggiornamento del regolamento è impellente. Nella partita in questione, infatti, il canadese ha perso sulla base di una decisione arbitrale sbagliata, se si vanno a considerare le immagini a disposizione.

Nel match-point in favore del britannico, infatti, Draper viene a rete nel tentativo di controllare un non facile passante di Auger-Aliassime e ha giocato una demi-volée al contrario: la pallina prima tocca la racchetta, colpisce terra della propria metà campo e va oltre la rete. Sarebbe stato punto per il nativo di Montreal.

Dopo alcuni giorni, Auger-Aliassime è tornato sull’episodio. “Sfortunata conclusione del mio torneo qui a Cincinnati, ma spero che troveremo un modo per gestire queste dinamiche in modo più obiettivo in futuro. Detto questo, sono comunque confortato dal livello espresso questa settimana in vista dell’ultimo Slam dell’anno. È tempo di andare avanti e concentrarmi sulla mia preparazione per gli US Open“, ha scritto sui social il canadese.

Unfortunate ending of my tournament here in Cincinnati but I hope we find a way to deal with these situations in a more objective way going forward. That being said, I’m still encouraged by the level I played this week leading into the last Grand Slam of the year. Time to move on… pic.twitter.com/KF5ldPEEIc

— Félix AugerAliassime (@felixtennis) August 18, 2024