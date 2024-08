Federico Riva: “Il finale era importante, non ne avevo e ho risparmiato per i ripescaggi”

Non una gran gara per Federico Riva nell’esordio olimpico a Parigi 2024 nei 1500 metri. L’azzurro ha faticato in batteria, correndo sempre in corsia esterna e crollando purtroppo sul rettilineo finale.

Il mezzofondista tricolore ha chiuso addirittura quattordicesimo in 3.41.8, risparmiando un po’ di forze però negli ultimi 100 metri, visto che domani dovrà tornare in gara per i ripescaggi.

Le parole dell’azzurro: “Ho cercato di essere lì con il gruppo di testa, sapevo che sarebbe stata una gara nervosa dove il finale sarebbe stato importante, purtroppo mi sono mancate le gambe negli ultimi 130 metri e in vista del ripescaggio di domani ho cercato di risparmiare qualche energia. Penso solo a recuperare le energie e ad essere pronto per domani”.