F1, Sergio Perez: “McLaren forte a Zandvoort, lavoriamo per trovare soluzioni sulla macchina”

Sergio Perez ha raccolto un discreto sesto posto nell’ultima gara andata in scena a Zandvoort, facendo intravedere qualche segnale di ripresa dopo quasi quattro mesi di profonda crisi. Il messicano della Red Bull è rimasto comunque abbastanza lontano dalle prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen per tutto il weekend, avendo il merito di precedere al traguardo entrambe le Mercedes. Checo proverà a proseguire la sua lenta risalita questo fine settimana a Monza nel GP d’Italia.

“Quello che la McLaren ha mostrato a Zandvoort è forte, ma abbiamo speranze concrete per pensare che l’Olanda sia stata negativa per il vento che abbiamo subito più di altri. Ora speriamo di poter essere nuovamente in gara. Ora capiamo i problemi della vettura, è solo una questione di tempo di reazione. Comprendere il problema aiuta a raggirarlo, ma ora conta risolverlo. Lavoriamo per trovare soluzioni, forse c’è voluto tempo ma spero che potremo aumentare le prestazioni nelle prossime gare“, dichiara il 34enne di Guadalajara in conferenza stampa.

Sul debutto in F1 di Franco Colapinto sulla Williams al posto di Logan Sargeant: “È una sfida enorme, sicuramente. Ma ovviamente, quando si ha l’opportunità, bisogna coglierla al volo. Credo che il fatto di gareggiare possa accelerare il suo apprendimento. Alex potrà vedere come lavora la squadra durante il weekend e questo gli aprirà la mente per qualsiasi altra cosa farà. Credo che in futuro sarà un pilota molto preparato, quindi gli consiglio di godersi l’opportunità, di godersi il momento e di sfruttare al massimo questa possibilità“.