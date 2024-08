F1, Sergio Perez: “Le voci sul futuro? Speculazioni. Pausa utile per Red Bull”

La pausa estiva avrà giovato a Sergio Perez? Ancora poche ore e lo scopriremo, anche se il messicano sembra predicare ottimismo. Il secondo pilota della Red Bull è infatti apparso sereno in occasione del media day riservato al GP dell’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend al Circuit Zandvoort.

Il nativo di Guadalajara, un po’ come lo scorso anno, dopo un inizio promettente ha perso smalto nel corso delle gare, rendendosi artefice di tante, se non tantissime, prove sottotono o insufficienti. La particolarità sta anche nella tempistica di un calo arrivato dopo la firma del rinnovo con la scuderia austriaca, tanto da metterne nuovamente in discussione la permanenza. Ma l’intenzione, dalle parole rilasciate alla stampa nella giornata odierna, sembra quella di voler cambiare passo.

È stato il pilota stesso a voler gettare acqua sul fuoco circa il suo contratto con Red Bull: “Le voci? Perlopiù speculazioni, alimentate dalle prestazioni. Ho un impegno totale nei confronti della squadra. Ho un contratto per due anni e il mio impegno è quello di tornare al top“, ha detto Perez che, successivamente, ha anche parlato delle sue sensazioni dopo la pausa:

“Durante la pausa mi sono spento per un po’, anche se comunque rimani sempre aggiornato con lo staff. Credo sia stato un break positivo per la Red Bull: abbiamo trovato diversi elementi a noi congegnali per capire a che punto siamo con la macchina. Probabilmente alcuni aggiornamenti ci hanno portato da un’altra parte in modo sbagliato“, ha concluso il messicano.