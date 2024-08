F1, Sebastian Vettel in Audi: una possibilità più che una suggestione

Il sacro fuoco. L’avevamo lasciato in quel GP d’Abu Dhabi di F1 del 2022 Sebastian Vettel, tra abbracci e riconoscimenti vari di colleghi e appassionati. Il quattro volte iridato era giunto all’ultimo giro di valzer perché riteneva che il tutto si fosse dato in pista in quell’esperienza in Aston Martin. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Vettel, infatti, potrebbe essere tra gli indiziati a diventare pilota dell’Audi nel prossimo futuro. Come è noto, la scuderia di Quattro Anelli entrerà nel Circus in via ufficiale dal 2026, l’anno della nuova rivoluzione tecnica, acquisendo l’attuale Sauber e dando seguito al proprio progetto nella massima categoria dell’automobilismo.

Allo stato attuale delle cose, la squadra di Ingolstadt ha ufficializzato l’ingaggio solo di un pilota, ovvero il tedesco Nico Hulkenberg, mentre sul secondo ancora non ci sono indicazioni. Una situazione complicata, con vari nomi che si sono avvicendati per occupare il sedile della monoposto tedesca. Il riferimento è a Sergio Perez, Daniel Ricciardo e ad Alex Palou.

Negli ultimi giorni, però, sta prendendo sempre più corpo il ritorno del nativo di Heppenheim. Questo perché il teutonico ritroverebbe una struttura nel Reparto Corse a lui gradita, con personalità come Mattia Binotto e Jonathan Wheatley legate a Seb e al centro del progetto Audi.

Ad attizzare il fuoco dei rumours è stato anche Helmut Marko, consulente di Red Bull e in contatto con Vettel per i suoi trascorsi nella scuderia di Milton Keynes. Secondo il manager austriaco: “Seb è tornato improvvisamente in auge per Audi: lui ha voglia di correre in F1“. Non resta che attendere.